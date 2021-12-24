Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma ve Sahil Güvenlik 'sözleşmeli subay' alacakmış! /24 Aralık 2021 09:40

Jandarma ve Sahil Güvenlik 'sözleşmeli subay' alacakmış!

Özellikle 15 Temmuz sözde askeri darbe girişiminin ardınadan darmadağın edilen, hukuksuz gerekçelerle her gün yeni bir operasyonun düzenlendiği Türkiye ordusu, 'sözleşmeli subay' gibi ucube tanımlarla eğitimsiz 'yandaşlarla dolduruluyor. Bunun yeni örneği Jandarma ve Sahil GÜvenlik komutanlıklarının yayınladığı işe alım ilanı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER - ATİNA

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyacına yönelik muvazzaf ve sözleşmeli subay alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf/sözleşmeli subay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının sözleşmeli subay ihtiyacına yönelik başvurular, 24 Aralık ile 9 Ocak arasında internet üzerinden yapılacak.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun gerçekleştirildiği internet adresinden ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ SUBAY UCUBELİĞİ NEDİR?

Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesindeki tanımı şu şekilde 'Sözleşmeli subay adayları, askerî eğitime alınırken ön sözleşme yapılır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler teğmen rütbesine nasbedilirler.'

Askeri liseler ve Akademiler Erdoğan rejimi tarafından yok edildikten sonra, yıllarca devam etmesi gereken ve belli bir disiplin de yürütülmesi gereken 'Subay Eğitimi' adeta daktilo kursu ciddiyetsizliği ile yürütülüyor ve düşük profilli yandaş isimler orduya alınıyor.

Erdoğan Rejimi varlığını bu şekilde garantiye almaya çalışırken ordu, bırakın savaş taktiklerini çürenip uygulamayı, uygun adım bile yürüyemen 'subay'lardan oluşan aciz bir yapıya büründü.
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