Samanyolu Haber /Gündem / Jandarma'dan Tayfun Kahraman açıklaması: Kötü muamele iddiaları için ne dendi? /30 Ağustos 2024 16:09

Jandarma'dan Tayfun Kahraman açıklaması: Kötü muamele iddiaları için ne dendi?

Jandarma Genel Komutanlığı, Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın MS hastalığı nedeniyle rutin sağlık kontrolüne götürülürken 'eziyete maruz kaldığına' ilişkin açıklama yaptı.

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Meriç Demir Kahraman; Gezi Parkı Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şehir planlama uzmanı Tayfun Kahraman'ın, MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne gittiği hastanede kendisine eşlik eden kolluk kuvvetlerinin saatler süren eziyetine maruz kaldığını duyurmuştu.

Eşinin sabah saatlerinden itibaren 6.5 saat boyunca kelepçeyle tutulduğunu, kelepçenin bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde takıldığını, itiraz ettiğinde daha da sıkıldığını belirten Meriç Kahraman, yasak olduğu halde doktor muayenesinde kolluk güçlerinin de bulunduğunu ifade etti.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Meriç Demir Kahraman'ın bu açıklaması sonrası Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Tayfun Kahraman'ın hastaneye sevkinin kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun şekilde yapıldığı savunularak kelepçenin sıkılmadığı ve Kahraman'ın tehdit edilmediği ileri sürüldü.

'ADLİ SÜREÇ BAŞLATILACAK'

Öte yandan açıklamada, "Asılsız ve maksatlı paylaşım yapanlarla ilgili adli süreç başlatılacak" denildi.
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