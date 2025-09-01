Jandarmaya “pislikten başka bir şey değilsin”dedi sonu böyle oldu!





NE OLMUŞTU?





‘BENİ TANIMIYOR MUSUN?’

AKP Eskişehir Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, GBT kontrolü sırasında jandarma personeline hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından görevinden istifa etti.Geçtiğimiz günlerde, AKP Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın ve asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.Beylikova Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma başlattığı belirtilen konuyla ilgili dün açıklama yapan AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaklaşık 2 ay önce yaşanan olaya ait görüntülerin Zafer Bayramı’nın kutlanması gereken bir günde yayınlanmasının art niyetli olduğunu ve ilçe başkanının görevden alınmadığını belirtmişti. AKP Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, bugün sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özılgın, ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.AKP Eskişehir Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın’ın kullandığı araç, jandarma kontrol noktasında durduruldu. Özılgın, kimlik isteyen ve GBT yapmak isteyen jandarma personeline hakaretler savurdu.“Kimlikleri alalım” diyen jandarma personeline Özılgın, “Lan oğlum… Yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin” diyerek hakaret etti. Jandarma personeli, Hasan Özılgın’dan düzgün konuşmasını istedi ancak Özılgın, hakaretlerine devam etti.Jandarma personeli, “İşimizi yapıyoruz, bunu kişiselleştirmeyin” dese de Hasan Özılgın, hakaret ve aşağılamalarını sürdürerek, “Senin yaptığın terbiyesizlik” sözleriyle karşılık verdi.Jandarma personeli, Özılgın’ın tüm hakaretleri karşısında sakinliğini korumaya çalışırken, Özılgın, bu kez de “Bana kibarlaşma kardeşim” dedi. Özılgın, “İnsanlara terörist muamelesi yapmayacaksın. Beylikova’nın içinde o kadar hapçı var onlara göz yummayacaksın. Beni tanımıyor musun sen?” ifadeleriyle jandarma personeliyle tartışmaya devam etti.Jandarma personeli, Özılgın’a alkollü olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Hasan Özılgın, “Alkollüyüm, üflet” diyerek aracından indi. Görevini yapan jandarmaya, “Sen oyun yapıyorsun, eğlence arıyorsun” sözleriyle hakaretlerine devam eden Özılgın, jandarmanın kendisini hakaret etmemesi konusunda uyarması ve şikayet edeceğini söylemesi üzerine, “Ben de seni şikayet edeceğim” diyerek karşılık verdi.