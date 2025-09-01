Samanyolu Haber /Gündem / Jandarmaya “pislikten başka bir şey değilsin”dedi sonu böyle oldu! /01 Eylül 2025 19:53

Jandarmaya “pislikten başka bir şey değilsin”dedi sonu böyle oldu!

GBT yapmak isteyen jandarma personeline hakaret eden AKP Eskişehir Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, istifa ettiğini açıkladı.

SHABER3.COM

AKP Eskişehir Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, GBT kontrolü sırasında jandarma personeline hakaret ettiği görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından görevinden istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde, AKP Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın ve asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

Beylikova Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma başlattığı belirtilen konuyla ilgili dün açıklama yapan AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaklaşık 2 ay önce yaşanan olaya ait görüntülerin Zafer Bayramı’nın kutlanması gereken bir günde yayınlanmasının art niyetli olduğunu ve ilçe başkanının görevden alınmadığını belirtmişti. AKP Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın, bugün sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özılgın, ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

AKP Eskişehir Beylikova İlçe Başkanı Hasan Özılgın’ın kullandığı araç, jandarma kontrol noktasında durduruldu. Özılgın, kimlik isteyen ve GBT yapmak isteyen jandarma personeline hakaretler savurdu.

“Kimlikleri alalım” diyen jandarma personeline Özılgın, “Lan oğlum… Yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin” diyerek hakaret etti. Jandarma personeli, Hasan Özılgın’dan düzgün konuşmasını istedi ancak Özılgın, hakaretlerine devam etti.

Jandarma personeli, “İşimizi yapıyoruz, bunu kişiselleştirmeyin” dese de Hasan Özılgın, hakaret ve aşağılamalarını sürdürerek, “Senin yaptığın terbiyesizlik” sözleriyle karşılık verdi.

‘BENİ TANIMIYOR MUSUN?’

Jandarma personeli, Özılgın’ın tüm hakaretleri karşısında sakinliğini korumaya çalışırken, Özılgın, bu kez de “Bana kibarlaşma kardeşim” dedi. Özılgın, “İnsanlara terörist muamelesi yapmayacaksın. Beylikova’nın içinde o kadar hapçı var onlara göz yummayacaksın. Beni tanımıyor musun sen?” ifadeleriyle jandarma personeliyle tartışmaya devam etti.

Jandarma personeli, Özılgın’a alkollü olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Hasan Özılgın, “Alkollüyüm, üflet” diyerek aracından indi. Görevini yapan jandarmaya, “Sen oyun yapıyorsun, eğlence arıyorsun” sözleriyle hakaretlerine devam eden Özılgın, jandarmanın kendisini hakaret etmemesi konusunda uyarması ve şikayet edeceğini söylemesi üzerine, “Ben de seni şikayet edeceğim” diyerek karşılık verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Jandarmaya “pislikten başka bir şey değilsin”dedi... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:50:03