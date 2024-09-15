Jandarmayı karşısında gören itirafçının dili çözüldü: Bildiğim ne varsa size anlatacağım

Narin’in kaybolmasından sonra köye gelen jandarmalar küçük kızın kaçırılmış veya öldürülmüş olabileceği saikiyle değil, aramayı kayıp kişi olarak sürdürdü. Çalışmalar uzun süre kaybolan çocuğun bulunması üzerinden yürütülünce okul kamerasındaki detayların dikkate alınmamış olma ihtimali belirdi.







8 Eylül günü cesedin bulunmasından sonra JASAT ekipleri, Narin’in kaybolmuş olmasından ziyade kaçırılmış veya öldürülmüş olabileceğini de değerlendirip Narin’in 15.15’te kamera açısından çıktığı görüntülerin tamamını dev bir ekranda saniye saniye ikinci kez izledi.







Şüpheli görülen saniyeler duraklatıldı, ekran büyütüldü ve görüntülerdeki gerek insan, gerekse araçlar mercek altına alındı. Okul kamerası kayıtlarında Nevzat Bahtiyar’ın aracı da tespit edildi; ancak araç kameranın görüş açısından çıktığı için görüntünün devamı takip edilemedi. Bu kez köyün çevresindeki pamuk ve mısır tarlaları ile Eğertutmaz dere yatağının bulunduğu ovayı hakim bir tepeden gören askeri üs bölgesine ait kamera görüntüleri geriye dönük incelendi.







Bu görüntülerde Nevzat Bahtiyar’ın okul kamerası açısından çıkan aracının bu kez dere yatağına yakın noktada saat 15.40 ile 16.30 arasında sabit durduğu; devamında ise Bahtiyar’ın dere yatağının bulunduğu bölgeden aracının park halinde olduğu evlerin bulunduğu noktaya yaya olarak geldiği tespit edildi.







Bahtiyar’ın telefonunda Narin’in kaybolduğu saate denk düşecek şekilde aynı bölgeden sinyal aldığı belirlendi. Bu görüntüler üzerine Jandarma, Nevzat Bahtiyar’ın gözaltına alınması ve ikametinde arama ve el koyma kararı için nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliğinden alınan kararla Tavşantepe Köyündeki evine gidildi.







Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Diyarbakır’da Kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan ve cesedi 19 gün sonra dere yatağında bulunan Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın okul kamerasındaki görüntülerden yola çıkılarak yakalandığı ortaya çıktı. Okuldaki güvenlik kamerasındaki açıda Nevzat’a ait aracın görülmesi sonrasında hakim tepedeki askeri üs bölgesinin kamera görüntülerinin izlenmesiyle Bahtiyar evinde gözaltına alındı. Jandarmanın arama ve el koyma tutanağına yansıyan bilgilere göre, kapıda askerleri gören Bahtiyar, “Buraya kadarmış. Size bildiğim ne varsa anlatacağım” dediği belirlendi.Jandarma timlerini karşısında gören Nevzat Bahtiyar, “Buraya kadarmış; bu işin açığa çıkacağını biliyordum. Bildiğim ne varsa size anlatacağım” dedi. Bahtiyar’ın bu cümleleri ev aramasına katılan jandarma timlerinin tutanaklarına yansıdı. Evdeki tüm dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Bahtiyar ifadesinde muhtar amca Salim Güran aleyhine ifade verdiği için iki Güran ve Bahtiyar ailesi arasında başlayan husumetin ilerleyen süreçte bir kan davasına dönüşebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak dün akşam saatlerinde Bahtiyar’ın eşi ve ailesi köyden jandarmanın sıkı güvenlik önlemleri altında çıkarılarak eşyalarıyla birlikte bilinmeyen bir yere götürüldü.