Japon basınından Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili yeni iddia

Japonya basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "bitkisel hayatta olduğunu" iddia etti. Nisan ayı başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi.





Haberlere göre, Pekin'den, uzman ekip desteği istenildi. Ancak ekip gelmeden, Kim Jong-un'a kalp ameliyatı yapıldı.





Ameliyatta, Jong-un'un kalıtsal obezitesi nedeniyle bir dizi komplikasyon yaşandığı öne sürüldü.





Haberlere göre, ameliyatın başarısız olması sonucu, Kim Jong-un bitkisel hayata girdi. İddia, Kuzey Kore'ye gittiği belirtilen Çinli sağlık ekibine dayandırıldı.





36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin, yaşam mücadelesi verdiği iddia ediliyor.