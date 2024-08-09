Samanyolu Haber /Dünya / Japon deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Her an 9 büyüklüğünde deprem olabilir /09 Ağustos 2024 12:02

Japon deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Her an 9 büyüklüğünde deprem olabilir

7,1 büyüklüğünde depremle sarsılan Japonya, ilk defa yakın gelecekte bir mega deprem yaşanabileceği uyarısı yayınladı.

SHABER3.COM

Japonya'da dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından bilim insanlarından korkutan bir uyarı geldi.

Sık sık deprem yaşayan Japonya'da Meteoroloji Kurumu, ilk defa yakın gelecekte ülkede büyük bir deprem yaşanma olasılığının arttığı uyarısında bulundu.

Dün gece yayınlanan uyarıda, şiddetli deprem riskinin normalden çok daha yüksek olduğu belirtilerek halka dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Başbakan Fumio Kişida da mega deprem uyarısının ardından hazırlıkları yönetmek üzere Asya turunu iptal etti.

DEPREMİN OLDUĞU NOKTA RİSKLİ

Ülkenin güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında dün 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Japon yetkililer Miyazaki eyaleti için tsunami uyarısı yayınlamıştı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, deprem sonrası nükleer tesislerde herhangi bir anormallik tespit edilmediğini belirtmişti. Hayaşi ayrıca, Miyazaki ve çevre eyaletlerde yaralılar olduğunun rapor edildiğini aktarmıştı.

Bilim insanları depremin olduğu noktada sismik aktivitenin artmasını beklediklerini ve 30 yıl içinde 8 ya da 9 büyüklüğünde bir deprem yaşanma ihtimalinin yüzde 80 olduğunu belirtiyor. Bu bölgede geçmişte yaşanan depremler büyük can kaybına yol açmıştı.

Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem ve tsunamide 20 bine yakın kişi ölmüş, yüzlerce kişi kaybolmuştu. Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki sızıntı da dünyada nükleer felaket korkusunu tetiklemişti.
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