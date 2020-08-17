Japon ekonomisi son 75 yılın en kötüsünü yaşıyor

Japonya Kabine Ofisi, pazartesi günü ekonomiye ilişkin son verileri yayımladı. Verilere göre, ülkenin mevsimsellikten arındırılmış reel gayri safi yurt içi hasılası çeyrek bazda yüzde 7,8 oranında düşüş yaşadı.







Japon medyası rakamları "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötüsü" olarak değerlendirirken Kabine Ofisi, karşılaştırılabilir rakamların 1980'li yıllarda görülmeye başladığını ifade etti. Bir önceki en kötü daralmanın 2008-2009 küresel mali krizi sırasında 2009'da yaşandığı bildirildi.





Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya, geçtiğimiz yıldan itibaren ekonomik resesyona girmişti. Covid-19 vakalarınn artması ve sosyal mesafe kısıtlamaları, ekonominin daha da kötüleşmesine neden oldu.





Nisan-Haziran çeyreğinde, Japonya'nın ihracatı yıllık yüzde 56'lık bir düşüş yaşarken, özel tüketim yıllık yaklaşık yüzde 29 oranında düştü.





Japonya'nın ihracata dayalı ekonomisi özellikle Çin'deki ekonomik koşullardan önemli ölçüde etkileniyor.





Analistler ekonominin, pandemi kontrol altına alındıktan sonra kademeli olarak toparlanmasını bekliyor.



