Samanyolu Haber /Ekonomi / Japon ekonomisi son 75 yılın en kötüsünü yaşıyor /17 Ağustos 2020 13:18

Japon ekonomisi son 75 yılın en kötüsünü yaşıyor

Japonya'da hükümet verilerine göre, ülke ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle Nisan-Haziran döneminde yıllık yüzde 27,8 oranında küçüldü. Japon medyası, ekonomide yaşanan küçülmenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü seviyelerde olduğunu bildirdi.

SHABER3.COM

Japonya Kabine Ofisi, pazartesi günü ekonomiye ilişkin son verileri yayımladı. Verilere göre, ülkenin mevsimsellikten arındırılmış reel gayri safi yurt içi hasılası çeyrek bazda yüzde 7,8 oranında düşüş yaşadı.

Japon medyası rakamları "2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötüsü" olarak değerlendirirken Kabine Ofisi, karşılaştırılabilir rakamların 1980'li yıllarda görülmeye başladığını ifade etti. Bir önceki en kötü daralmanın 2008-2009 küresel mali krizi sırasında 2009'da yaşandığı bildirildi.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Japonya, geçtiğimiz yıldan itibaren ekonomik resesyona girmişti. Covid-19 vakalarınn artması ve sosyal mesafe kısıtlamaları, ekonominin daha da kötüleşmesine neden oldu.

Nisan-Haziran çeyreğinde, Japonya'nın ihracatı yıllık yüzde 56'lık bir düşüş yaşarken, özel tüketim yıllık yaklaşık yüzde 29 oranında düştü.

Japonya'nın ihracata dayalı ekonomisi özellikle Çin'deki ekonomik koşullardan önemli ölçüde etkileniyor.

Analistler ekonominin, pandemi kontrol altına alındıktan sonra kademeli olarak toparlanmasını bekliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japon ekonomisi son 75 yılın en kötüsünü yaşıyor Sonraki Haber >>

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

Yunanistan'da bir geri itme vakası daha

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

‘Kanlı bir süreç’ demekle neyi kastediyorsunuz

"3 tane dedin yaptım, ne olur bana yardım edin!"

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

Erdoğan'ı darbe ile değil, seçimle devireceğim

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

3 gündür denizin ortasında yapayalnız!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

Ünlü bisikletçi köprüden aşağı uçtu!

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

'Diğerlerini destekleyen yandaş olmuyor mu?'

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

400 kiloluk halteri kaldırırken dizlerini kırdı

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Valilik önünde kendini ateşe verdi!

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap

Albayrak'ın açıklamasına videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:20:59