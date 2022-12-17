Samanyolu Haber /Dünya / Japon evlerinde güneş paneli zorunlu oluyor /17 Aralık 2022 11:28

Japon evlerinde güneş paneli zorunlu oluyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da belediyenin aldığı bir karar doğrultusunda Nisan 2025'ten itibaren inşa edilecek tüm yeni evler için artık güneş paneli kurulumu zorunlu olacak.

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Başkentin yerel meclisi tarafından kabul edilen ve bu minvalde ilk olan düzenleme kapsamında, büyük inşaat firmalarının 2 bin metrekareye kadar olan evleri yenilenebilir enerji kaynaklarıyla donatması gerekiyor.

Kent danışmanları, düzenlemenin şehrin yeşil enerjiye geçişine büyük katkı sağlayacağını belirtiyor.

Meclis Üyesi Risako Narikiyo, "Mevcut küresel iklim krizine ek olarak, Rusya Ukrayna savaşının uzamasıyla birlikte bir enerji kriziyle karşı karşıyayız, dolayısıyla kaybedecek zamanımız yok." diye konuştu.

Tokyo, 14 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük metropollerinden biri.

Resmi verilere göre kent sakinleri, kişi başına yılda ortalama 8,6 ton karbondioksit salımı yapıyor.

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), karbonsuzlaştırma (karbondan arınma) hedeflerine ulaşmak için yılda kişi başına en fazla 2,3 ton karbon salımı yapılmasını öneriyor.

Tokyo gelecek yıllarda emisyon ayak izini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Büyükşehir yönetimi, sera gazı emisyonlarını 2000 yılı seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi ve 2050 yılına kadar emisyonsuz hale gelmeyi planlıyor.

Ancak uzmanlara göre Tokyo, yenilenebilir enerji kullanımında geri kalmış durumda.

Zira halihazırda güneş paneli kapasitesine sahip binaların sadece yüzde dördünde bu paneller bulunuyor.

Küresel Karbon Projesi'nin (GCP) verilerine göre, Japonya, karbon salımında küresel çapta beşinci sırada yer alıyor.

Yeni getirilen düzenleme, bu durumun değişmesine katkı sağlayacak.

Ayrıca büyükşehir yönetimi, genel olarak söz konusu adımın bölge sakinlerine tasarruf sağlayacağını belirtiyor.

Kapasitesi 4 kilovat olan panellerin kurulum maliyeti yaklaşık 980 bin yen (6 bin 725 euro) olacak. Hükümet bunun 10 yıl içinde elektrik satış gelirleriyle karşılanacağını öngörüyor.

Sağlanacak sübvansiyonlar ise ödeme süresini yaklaşık altı yıla indirecek.
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