Japon fenomen Yoshi'ye Erdoğan engeli: Yanlışını düzeltti diye oturum verilmedi

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır yaşadığı Türkiye’den oturma izni başvurusunun reddedilmesi nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını açıkladı. Enomoto, “Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama halâ aşığım. Yaşasın Türkiye” ifadeleriyle üzüntüsünü belirtti.





“Çok Üzülüyorum, Ağlıyorum”

Japon YouTuber Yoshi, 7 yıldır yaşadığı Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını X hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.





Yoshi, şu ifadeleri kullandı:





“Oturma izni başvurum reddedildi. 7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye’den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor. Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama halâ aşığım. Yaşasın Türkiye.”





Enomoto’nun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda sosyal medyada Japon atasözü olarak paylaşılan çok sayıda sözün Japonlara ait olmadığını belirtmesi ve düzeltmesi ilgi toplamıştı.