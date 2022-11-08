Samanyolu Haber /Ekonomi / Japon firmaların yarısı zararda /08 Kasım 2022 10:45

Japon firmaların yarısı zararda

Japon firmaların yüzde 40'tan fazlası 2022 mali yılı ilk yarısında, değer kaybeden yen ile maliyet artışları sonrası gelir kaybı ya da zarar yaşadı.

SHABER3.COM

SMBC Nikko Securities araştırmasına göre Japon firmalar, nisan-eylül periyodunda, yenin döviz karşısındaki değer kaybı ve maliyet yükselişlerinden etkileniyor.

Mali yarı yıl finansal verilerini yayımlayan 609 Japon firmanın yer aldığı araştırmaya göre, bu firmaların 266'sı kar performanslarında kayıp yaşadı ya da zarara geçti.

Bu duruma, ham madde ve enerji maliyetlerinin artışı ile özellikle ABD doları karşısında Japon yeninin değer kaybını sürdürmesinin etki ettiğine dikkati çekildi.

Araştırmada kategorize edilen 33 sektör arasından, gıda ve hizmet başta olmak üzere toplamda 16 sektörün net kar kaybı yaşadığı ya da zarara düştüğü vurgulandı.

Net kar bazında gıda imalatçılarının yüzde 54, inşaat sektörünün yüzde 20,2, ulaşım ekipmanları üreticilerinin yüzde 16,2 düşüş kaydettiği, buna karşın nakliyat firmalarının net karını ikiye katladığı dönemde çelik üreticilerinin de net karlarında yüzde 21,3 yükseliş yakaladığı belirtilen araştırmada, net kar artışı elde eden sektörlerin dönemsel fiyat artışlarını müşterilerine yansıttığına dikkati çekildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japon firmaların yarısı zararda Sonraki Haber >>

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

Meclis önünde toplanan Alevilere polisten biber gazlı müdahale

İBB halka ucuz ekmek ulaitırıyor, şikayetçiyiz(!)

İBB halka ucuz ekmek ulaitırıyor, şikayetçiyiz(!)

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Gaye-i Hayal ve Arzulanan Nisyan

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Güldür Güldür'den bu sefer 'kıyma kredisi' skeci

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

Polis, Sarıyer’deki lüks villanın bahçesinde Sırp mafya liderinin cesedini arıyor

44. Avrasya maratonu koşuldu

44. Avrasya maratonu koşuldu

[ Harun Tokak ] Ezan

[ Harun Tokak ] Ezan

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

Süleyman Soylu'nun suçlular albümü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

K-Pop konserinde facianın eşiğinden dönüldü

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler

Her şey kamera kaydında: Düşük puan alan adaya mülakatta sufle verdiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:39:37