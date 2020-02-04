Samanyolu Haber /Dünya / Japon hükümeti 70 yaşına kadar çalışabilmeyi kabul etti /04 Şubat 2020 13:07

Japon hükümeti 70 yaşına kadar çalışabilmeyi kabul etti

Aşırı çalışmaya bağlı ölümler konusunda dünyada başı çeken ülkelerden biri olan Japonya'da hükümet, çalışanların 70 yaşına kadar işlerine devam etmelerini sağlayan tasarıyı kabul etti.

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Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, çalışanların 70 yaşına kadar işlerine devam etmelerini sağlayan tasarı kabul edildi.

Bakanlar Kurulunun kabul ettiği yeni çalışma düzenlemesi tasarısı, şirketleri çalışanlarını ‘emeklilik yaşını doldurduktan sonra iş gücü içinde tutmayı teşvik etmeyi’ amaçlıyor.

Şirketlere beş seçenek sunulacak
Yasal bağlayıcılığı olmayan tasarıyla şirketlere bir çalışanın emeklilik yaşı olan 65'i doldurmasının ardından 70 yaşına kadar işini sürdürmesini sağlamak için beş seçenek sunulacak.

Şirketler emeklilik yaşını kurumsal olarak artırabilecek, kaldırabilecek veya herhangi bir çalışanın emeklilik yaşı ötesinde çalışmasına müsaade edebilecek.
Öte yandan şirketler emekliliği dolan çalışanlarını sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bazı operasyonlarını emeklilerin kurduğu şirketlere taşeron olarak aktarmaya teşvik edilecek.

Hükümet, altı yasada değişiklik gerektiren tasarıyı meclise sunmayı planlıyor. Düzenlemenin Nisan 2021'de yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

8 milyondan fazla 65 yaş üstü çalışan var

Japonya, azalan ve yaşlanan nüfusu nedeniyle işgücünde daralma yaşıyor. Resmi verilere göre geçen yıl 66.64 milyon çalışanın yüzde 13’ü (8.62 milyon) 65 yaş ve üstü kişilerden oluşuyordu.

Japonya’da çalışma şartlarıyla ilgili hazırlanan bir hükümet raporu, ülkede ‘karoshi’ olarak bilinen ‘aşırı çalışmaya bağlı ölümler’ konusundaki korkutucu verileri gözler önüne sermişti.

Buna göre, 2018 yılında intihar ya da sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlardan 158'inin ölümü aşırı çalışmaya bağlı sorunlar nedeniyle gerçekleşti.

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