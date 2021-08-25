Samanyolu Haber /Dünya / Japon mafya babası idam edilecek /25 Ağustos 2021 10:11

Japon mafya babası idam edilecek

Japonya’da mahkeme, “Kudokai” adıyla tanınan suç örgütünün elebaşı 74 yaşındaki Satoru Nomura’yı, eski bir sendika liderinin ölüm emrini verdiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırdı.

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Mahkeme, Kudokai suç örgütü üyelerinin bir kişiyi öldürüp, üç kişiyi yaralamasını ardından açılan davayı karara bağladı.

Ölüm cezasına çarptırılan Nomura’nın avukatı, mahkeme çıkısında basına karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Ülkenin batasındaki Fukuoka kentinde görülen davaya bakan yargıç, Kudokai adlı suç örgütünün katı bir hiyerarşi ile yönetildiğini ve elebaşı emir vermeden kesinlikle bu saldırıların gerçekleşmeyeceği gerekçesiyle bu mahkumiyetin verildiğini bildirdi.

Kudokai suç şebekesini üyeleri, 1998 ila 2014 yılları arasında eski balıkçılık sendikası liderini öldürüp, aralarında bir hemşire ile emekli bir polis olmak üzere üç kişiyi tabanca ve bıçakla yaralamıştı.
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