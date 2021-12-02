Samanyolu Haber /Teknoloji / Japon otomotiv devi güzünü Ay'a dikti /02 Aralık 2021 12:14

Japon otomotiv devi güzünü Ay'a dikti

Japonya Uzay Araştırma Ajansı ile ortaklaşa geliştirilen ve Ay yüzeyinde kullanılmak üzere tasarlanan keşif aracının, Ay'ın dalgalı yüzeyinde sorunsuz bir şekilde hareket edebilmesi umuluyor.

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Japon otomotiv devi Nissan, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ile ortaklaşa geliştirdiği Ay taşıtının prototipini kamuoyuna tanıttı.

Nissan'ın elektrikli araçlarda kullanmak üzere geliştirdiği motor kontrol teknolojisinden yararlanan aracın, Ay'ın dalgalı yüzeyinde sorunsuz bir şekilde hareket etmesi hedefleniyor.

Sürücüsüz olarak hareket etmek üzere tasarlanan ve Güneş enerjisiyle çalışması beklenen keşif araç, Ay yüzeyine uyum sağlayan özel tekerleklerle donatıldı.

Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin JAXA ile proje geliştirme sürecine devam edeceği kaydedilirken, aracın kullanıma ne zaman hazır olacağının ise henüz netleşmediği ifade edildi.

Honda'nın hedefi de Ay

Japonya merkezli bir diğer otomotiv üreticisi Honda'nın da 2029'da Ay'a gönderilmesi hedeflenen bir keşif aracı üzerinde JAXA ile ortaklaşa çalıştığı biliniyor. Honda ayrıca uzay keşif projelerinde kullanılmak üzere oksijen, hidrojen ve elektrik sağlayacak bir yenilenebilir enerji sistemi üzerinde çalışma yürütüyor.
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