Samanyolu Haber /Gündem / Japon uzman 'tuz ve düdüğünüzü hazırlayın' diyerek duyurdu /08 Şubat 2025 00:33

Japon uzman 'tuz ve düdüğünüzü hazırlayın' diyerek duyurdu

Deprem açıklamalarıyla dikkat çeken Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi için peş peşe uyarıda bulundu. 6 ila 6,5 büyüklüğünde deprem olacağını iddia eden Moriwaki, vatandaşlara 'metal düdük, çikolata, su ve tuz' uyarısında bulundu.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin 2. yılı anılırken, gözler yine olası büyük Marmara depremine döndü. Tahminleriyle dikkat çeken Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara'yı kapsayan depremin büyüklüğünün 6,5 olacağını açıkladı. Vatandaşlara 'şimdiden hazırlık yapın' diyen Moriwaki, özellikle herkesin yanında tuz bulundurmasını önerdi.

Depremden önce ve deprem sırasında neler yapılması gerektiğini açıklayan Japon uzman Moriwaki, Türklerin deprem konusunda panik bir halde olduğunu fakat Japonya'da yaşanan büyük depremlere rağmen Japonların sakin kaldığını söyledi. Bunun nedeninin ise eğitim olduğunu vurguladı.

TÜRKLERİN PANİK YAPMASI DEPREM EĞİTİMSİZLİĞİNDEN KAYNAKLI

Deprem eğitiminin önemine dikkat çeken Moriwaki, eğitimin anaokulundan itibaren verilmesi gerektiğini ve özellikle deprem sırasında yapılan en kritik hatanın merdivenlere kaçışın olduğunu ekledi. Maraş'taki depremde gördüğü cesetlerin çoğunun merdiven kısmında olduğunu ifade eden Moriwaki, asansör ve merdivenlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

"YANI BAŞINIZDA TUZ BULUNDURUN"

Özellikle deprem sırasında evde mahsur kalanların her zaman yanında su bulundurması gerektiğini söyleyen Japon uzman, Türkiye'de insanların susuz sadece 3 gün yaşayabileceğini de belirtti.  Moriwaki'nin en dikkat çeken önerisi ise tuz oldu.  Salonda ya da yatak odasında sığınılabilecek alanlara su şişesi koyulmasının önemli olduğunu ifade eden Moriwaki, bunun yanı sıra 'Bir adet çikolata, metal düdük ve tuz olmalı' diyerek ekledi.

DEVLETİN TÜM BİRİMLERİNE 'HAZIRLIK YAPIN' UYARISI

Deprem hazırlıklarının bir an önce yapılması gerektiğini aktaran Moriwaki, devlet, belediyelere, şirketler ve ailelerin alacağı önemler doğrultusunda riskin yüzde 70 azalacağını da vurguladı.

Son dönemlerde Ege bölgesine yaşanabilecek olası deprem iddiaları üzerine konuşan Moriwaki, Ege bölgesine dair, "Ege bölgesinde ince, kısa çok fay hattı var ama büyük deprem beklemiyorum. Marmara bölgesinde 7,5 gibi büyük deprem beklemiyorum. 6-6,5 büyüklüğünde deprem olabilir" diye konuştu.
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