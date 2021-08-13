Japonlar ayda gıda üretecek

Kyodo ajansına göre hükümet ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) Ay'da sürdürülebilir gıda kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla proje yürütecek.



Mali olarak hükümetin fonlayacağı proje, Ay'da uzun vadeli ve geniş katılımlı görevlerde gıda tedarikine yönelik talebin karşılanmasını hedefleyecek.



Özel sektör firmalarının da teşvik edileceği projeye uzay gıda araştırma grubu Space Foodsphere, çeşni üreticisi Ajinomoto, sistem entegratörü NTT Data katılacak.



Kamu-özel iş birliğiyle önce ülke içi tesislerde başlanacak proje, sonraki aşamalarda Antarktika gibi Ay'ın doğasına benzer şartlara taşınacak.



İç mekan mahsul verimini inceleyecek projede, Ay üzerinde kapalı devre yetiştirme tesisi işletilmesine yönelik teknoloji geliştirilmesi hedefleniyor.



Uluslararası finans kuruluşu Morgan Stanley raporuna göre halihazırda 350 milyar dolarlık küresel uzay endüstrisi 2040'ta 1 trilyon dolar gelir getirecek.