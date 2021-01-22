Samanyolu Haber /Dünya / Japonlar kararlı: Bu yıl Olimpiyatlar yapılacak /22 Ocak 2021 15:01

Japonlar kararlı: Bu yıl Olimpiyatlar yapılacak

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, daha önce Covid-19 nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyatlarının bu sene yapılacağını söyledi.

SHABER3.COM

Suga, "İnsanlığın virüsü yeneceğinin kanıtı olarak güvenli ve emniyetli bir Tokyo Olimpiyat Oyunları gerçekleştirmeye kararlıyım" dedi.

Tokyo Valisi Yuriko Koike de dev organizasyonda iptal veya ertelenmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Euronews'te yer alan habere göre bir hükümet kaynağının Japonya'nın 2032'de ev sahipliğine odaklandığını dile getirmesi olimpiyatlarda yeniden erteleme olabileceği tartışmalarına neden oldu.

Tokyo hükümetinin Covid-19'a karşı kapsamlı önlem aldığını hatırlatan olimpiyat organizatörleri,"Tüm ortaklarımız bu yaz oyunlara ev sahipliği yapmaya odaklanmış durumda. Günlük yaşamın mümkün olan en kısa sürede normale dönmesini umuyoruz; güvenli ve emniyetli bir oyuna hazırlanmak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ülkede yapılan son anketler, Japonların yüzde 80'inin olimpiyat oyunlarının bu yıl yapılmasına karşı çıktığını gösteriyor.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları, Covid-19 salgını sebebiyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'e ertelenmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonlar kararlı: Bu yıl Olimpiyatlar yapılacak Sonraki Haber >>

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:24:08