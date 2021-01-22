Japonlar kararlı: Bu yıl Olimpiyatlar yapılacak

Suga, "İnsanlığın virüsü yeneceğinin kanıtı olarak güvenli ve emniyetli bir Tokyo Olimpiyat Oyunları gerçekleştirmeye kararlıyım" dedi.







Tokyo Valisi Yuriko Koike de dev organizasyonda iptal veya ertelenmesinin söz konusu olmadığını kaydetti.





Euronews'te yer alan habere göre bir hükümet kaynağının Japonya'nın 2032'de ev sahipliğine odaklandığını dile getirmesi olimpiyatlarda yeniden erteleme olabileceği tartışmalarına neden oldu.





Tokyo hükümetinin Covid-19'a karşı kapsamlı önlem aldığını hatırlatan olimpiyat organizatörleri,"Tüm ortaklarımız bu yaz oyunlara ev sahipliği yapmaya odaklanmış durumda. Günlük yaşamın mümkün olan en kısa sürede normale dönmesini umuyoruz; güvenli ve emniyetli bir oyuna hazırlanmak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.





Ülkede yapılan son anketler, Japonların yüzde 80'inin olimpiyat oyunlarının bu yıl yapılmasına karşı çıktığını gösteriyor.





Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları, Covid-19 salgını sebebiyle 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'e ertelenmişti.



