Japonlardan devrim gibi kripto para kararı

Yüksek oranda nakit tutmayı ve kullanmayı seven Japon toplumunu dijital çağa uyum sağlamak ve adapte etmek adına bu adımı atmayı planlayan firmalar bunun için bir organizasyon çatısı altında toplandı. Bu firmalar arasında ülkenin en büyük üç bankası ve telekomünikasyon şirketleri de bulunuyor.





Euronews'te yer alan haberde Japon merkez bankasının dijital para kullanımına geçileceğini duyurmasının ardından gelen bu adım yeni finansal teknolojiler konusunda dünyada dönüşümün batı yerine uzak doğudan başlayabileceğini işaret ediyor.







Grup sözcüsü Hiromi Yamako perşembe günü yaptığı açıklamada Japonya'da çok sayıda dijital platform olduğunu ancak bunların hiç birinin nakit ödemenin ulaştığı paya ve büyüklüğe ulaşamadığını belirterek şunları söyledi:





"Biz sadece yeni bir dijital ödeme platformu yaratmak istemiyoruz. Bizim yapmak istediğimiz çok sayıda dijital platformu karşılıklı olarak kullanılabilir yapacak bir çerçeve oluşturmak. Dijital Yen'in oluşturulmasında özel bankalara sorumluluk verileceği belirtildi ancak diğer oluşumların, organizasyonların ve firmaların da dijital Yen üretmesi olasılığına bir engel koyulmadı."





Japonya'da yetkililer hem kayıt dışı ekonominin önüne geçmek hem de finansal işlemleri kolaylaştırarak ticareti ve büyümeyi arttırmak için dijitalleşmeyi destekliyor.



