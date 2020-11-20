Samanyolu Haber /Dünya / Japonlardan devrim gibi kripto para kararı /20 Kasım 2020 14:56

Japonlardan devrim gibi kripto para kararı

Önümüzdeki yıl 30'dan fazla Japon firma dijital para birimi kullanmayı deneyecekler.

SHABER3.COM

Yüksek oranda nakit tutmayı ve kullanmayı seven Japon toplumunu dijital çağa uyum sağlamak ve adapte etmek adına bu adımı atmayı planlayan firmalar bunun için bir organizasyon çatısı altında toplandı. Bu firmalar arasında ülkenin en büyük üç bankası ve telekomünikasyon şirketleri de bulunuyor.

Euronews'te yer alan haberde Japon merkez bankasının dijital para kullanımına geçileceğini duyurmasının ardından gelen bu adım yeni finansal teknolojiler konusunda dünyada dönüşümün batı yerine uzak doğudan başlayabileceğini işaret ediyor.

Grup sözcüsü Hiromi Yamako perşembe günü yaptığı açıklamada Japonya'da çok sayıda dijital platform olduğunu ancak bunların hiç birinin nakit ödemenin ulaştığı paya ve büyüklüğe ulaşamadığını belirterek şunları söyledi:

"Biz sadece yeni bir dijital ödeme platformu yaratmak istemiyoruz. Bizim yapmak istediğimiz çok sayıda dijital platformu karşılıklı olarak kullanılabilir yapacak bir çerçeve oluşturmak. Dijital Yen'in oluşturulmasında özel bankalara sorumluluk verileceği belirtildi ancak diğer oluşumların, organizasyonların ve firmaların da dijital Yen üretmesi olasılığına bir engel koyulmadı."

Japonya'da yetkililer hem kayıt dışı ekonominin önüne geçmek hem de finansal işlemleri kolaylaştırarak ticareti ve büyümeyi arttırmak için dijitalleşmeyi destekliyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonlardan devrim gibi kripto para kararı Sonraki Haber >>

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

İtalya'da yanardağ cehennemi yaşattı. Gökyüzünden lav yağdı

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Otobanda lastiği patlayan adam film gibi bir kazaya şahit oldu

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir ambulans ekskavatöre arkadan çarptı

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Bir kazayı çeken drone başka bir kaza anını çekti

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü

Pembe Flamingoların muhteşem görüntüsü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:04:52