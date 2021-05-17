Samanyolu Haber /Dünya / Japonların %80'i Olimpiyat oyunlarını istemiyor /17 Mayıs 2021 11:35

Japonların %80'i Olimpiyat oyunlarını istemiyor

Yeni bir ankette Japonların yüzde 80'inden fazlasının ülkelerinin bu yaz yapılacak olan Olimpiyatlara ev sahipliği yapmasına karşı olduğu görülüyor.

SHABER3.COM

Şu anda 4. bir Koronavirüs dalgasıyla mücadele eden Japonya'da cuma günü olağanüstü hal ilan edildi. Vakalardaki artış ülkenin sağlık sistemini riske attı. Doktorlar uzun süredir ekipman kıtlığından ve aşırı yorgunluktan söz  ediyordu.

Asahi Shimbun gazetesinin hafta sonu yaptığı ankete göre Japonların yüzde 43'ü Olimpiyatların iptal edilmesini, yüzde 40'ı ise daha ileri bir tarihe alınmasını destekliyor. Bu sayılar bir ay önce yüzde 35 ve yüzde 34 idi. 

Ankete göre 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bu yaz Japonya'da yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 28'den yüzde 14'e düştü. 

Ankete katılanlarında yüzde 59'u oyunlar gerçekleşecekse seyircisiz olmasını, yüzde 33'ü az sayıda taraftarın alanlara alınmasını, yüzde 3'ü ise normal kapasitede oynanmasını istediğini belirtti.

Anket için toplam bin 527 kişi soru cevapladı. Olimpiyat Oyunları, geçen sene Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonların %80'i Olimpiyat oyunlarını istemiyor Sonraki Haber >>

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

Ulusalcı isim: İki Bakan, bir Başkan Erdoğan'ı indirecekler... Uyarıyorum!

"Yalancı A Haber, doğru haber yap"

Köprüye "128 milyar dolar nerede?" pankartı asıldı

Köprüye

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

İsrail uluslararası televizyonların olduğu binayı bombaladı

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:31:29