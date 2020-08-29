Japonya Başbakanı Abe istifasını açıkladı

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Japonya Başbakanı Şinzo Abe istifa ettiğini açıklamasının ardından, yerine yeni bir isim bulunana kadar görevine devam edeceğini duyurdu. Liberal demokrat siyasetçi Abe, Cuma günü yaptığı açıklamada, sağlık sorunlarının artması nedeniyle bu kararı verdiğini belirtti. Yıllardır savaştığı kronik bağırsak iltihabının yeniden nüksettiğini söyleyen Abe, "Sağlığımın yeniden bozulduğunu geçen ay öğrendim. Bu hafta yeni bir test yapıldı" şeklinde konuştu. Abe, korona krizinin ortasında, anayasa reformunu da içeren hedeflerine ulaşamadan görev süresinin bitmesine bir yıl kala başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalmasından dolayı özür diledi. Gözlemciler, Abe'nin yerine geçecek ismin belirlenmesinin haftalar alacağını tahmin ediyor.





65 yaşındaki lider, Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı. 2006 yılında ilk kez başbakan olduğunda 52 yaşında olan Abe, bu göreve getirilen en genç insan olarak, değişimin ve gençliğin sembolü olarak görülüyordu. 2007 yılında sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Abe, 2012 yılında yeniden başbakan seçilmişti.





"Abekonomisi"





Abe başbakanlık görevine başladığında 2011 yılındaki Tsunami felaketinin ve Fukuşima nükleer santralindeki patlamanın etkileriyle boğuşan Japonya için “Abekonomisi” diye adlandırdığı bir ekonomik plan sunmuştu. Plan, hükümetin desteği ve hantal bürokratik yapının değiştirilmesiyle Japonya’nın durgun ekonomisini canlandırmayı hedefliyordu.





İş yerlerini ailelere, özellikle annelere uygun bir şekilde düzenleyerek ve çocuklara ücretsiz bakım merkezleri açarak ülkedeki doğum oranını da artırmak da Abe'nin hedefleri arasındaydı.





Abe'nin uygulamaya geçirdiği reformlarla Japonya'da belirli bir ilerleme sağlanmış olsa da, sisteme dair büyük sorunlar hiçbir zaman gerçekten çözülemedi.





Koronavirüs salgınını yönetme şekli nedeniyle son zamanlarda eleştirilerin hedefi olan Abe'nin görev süresi boyunca aldığı destek dönemde en düşük seviyeye inmişti. Görev süresi boyunca yaşadığı politik dalgalanmalar aldığı desteği azaltsa da, ülkede güçlü bir siyasi muhalefetin olmaması nedeniyle iktidarını sürdürebildi.





Japonya Başbakanı Abe, uluslararası alanda ABD ile İran arasında arabulucu rol oynarken, Kuzey Kore ile ilişkileri daha sert bir çizgide seyretti. ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkiye öncelik veren Abe, Rusya ve Çin ile ilişkileri düzeltme yönünde adımlar attı. Ancak,





Rusya ile kuzey adaları meselesinin çözümünde ilerleme sağlayamadı.



