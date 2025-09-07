Samanyolu Haber /Dünya / Japonya başbakanı Ishiba istifa kararı aldı /07 Eylül 2025 10:35

Japonya başbakanı Ishiba istifa kararı aldı

Japonya'da yerel basın, Başbakan Shigeru Ishiba'nın istifa kararı aldığını duyurdu. Ishiba geçen hafta istifası için baskı altında olduğu dönemde istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

SHABER3.COM

Japonya kamu yayıncısı NHK Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içindeki bölünmeyi önlemek için istifa etmeye karar verdiğini bildirdi.

Pazar günü yapılan bu açıklama, Ishiba'nın LDP liderliğindeki koalisyonun Temmuz ayında yapılan seçimlerde yenilgiye uğrayarak üst meclisteki çoğunluğunu kaybetmesi üzerine istifa etmeyi planladığı yönündeki haberleri yalanlamasından birkaç hafta sonra geldi. Ishiba, ABD ile yapılan gümrük vergisi anlaşmasının uygun şekilde uygulanmasını sağlamak istediğini söylemişti.

Kamu yayıncısı NHK, Ishiba'nın parti içindeki bölünmeyi önlemek için bu kararı aldığını bildirirken, Asahi Shimbun gazetesi ise Ishiba'nın istifa çağrılarına dayanamayarak bu kararı aldığını yazdı.

GEÇEN HAFTA 'İSTİFA ETMEYECEĞİM' DEMİŞTİ
LDP Genel Sekreteri Hiroshi Moriyama, Politika Araştırma Konseyi Başkanı Itsunori Onodera, Genel Konsey Başkanı Shunichi Suzuki ve Seçim Stratejisi Komitesi Başkanı Seiji Kihara, 2 Eylül'de istifa etme niyetlerini açıklamıştı.

Ishiba ise kendisinin istifa etmeyeceğini o dönem tekrarlamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya başbakanı Ishiba istifa kararı aldı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:37