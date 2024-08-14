Samanyolu Haber /Dünya / Japonya Başbakanından istifa kararı /14 Ağustos 2024 11:57

Japonya Başbakanından istifa kararı

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, uzun süredir iktidarda olan Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) liderliği için önümüzdeki ay düzenlenecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

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BirGün'de yer alan habere göre Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Eylül ayında görevinden istifa edeceğini duyurdu.

Başbakan Kishida, basına yaptığı açıklamada, 2021'den bu yana sürdürdüğü LDP Genel Başkanlığı görevine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görevinin eylülde sona ermesiyle parti içi liderlik seçiminde yarışmayacağını söyleyen Kishida, "yeni bir yüzün, partinin olumlu değişimini göstermeye" faydalı olacağına işaret etti.

Kishida, bu değişimi göstermeye yönelik "en belirgin adımın" kendisinin seçimlerden çekilmesi olduğunu belirtti.

Seçilecek yeni parti liderini destekleyeceğini ifade eden Kishida, Japonya için zorlu durumları ele alan politikaları gerçekleştirmek için kamu güvenini kazanmanın önemli olduğunu söyledi.

LDP liderliğinin, parti içi seçim tarihinin ilerleyen günlerde kararlaştırması bekleniyor.

Kishida'nın yerini alacak yeni LDP Genel Başkanı, bir sonraki başbakan adayı olarak desteklenecek.

Japonya'da, Siyasi Fonları Kontrol Yasası kapsamında bağış gelirlerini eksik bildirdikleri öne sürülen iktidar milletvekillerinden bazıları istifa etmişti.

Bağış fonu skandalının ardından Kishida hükümetine kamuoyu desteği azalmıştı.

Kishida'nın yerini alacak kişi, artan hayat pahalılığı, Çin ile artan jeopolitik gerilimler ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlığına geri dönme ihtimali olan Donald Trump ile mücadele etmek zorunda kalacak.
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