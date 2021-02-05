Samanyolu Haber /Dünya / Japonya’da 1945 sonrası en düşük suç oranı görüldü /05 Şubat 2021 20:45

Japonya’da 1945 sonrası en düşük suç oranı görüldü

Japonya'da geçtiğimiz yıl, suç işleme oranının II. Dünya Savaşı sonrası dönemde en düşük seviyeye indiği kaydedildi. Ancak yetkililer siber suç oranının yükseldiğine dikkat çekerken, kayıtlara geçmeyen aile içi şiddet ve cinsel taciz vakalarının da artabileceğini belirtti.

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Japonya’da 2020'de kaydedilen suç işleme oranı, II. Dünya Savaşı sonrası dönemde en düşük seviyeye indi. Ulusal Polis Ajansınca (NPA) açıklanan verilere göre, ülke genelinde geçtiğimiz yıl 614 bin 303 suç işlendi. Bu oran, önceki yıla kıyasla yüzde 17.9 düştü.

SİBER SUÇLAR YÜZDE 4 ARTTI

Son altı yıldır sürekli düşen ülke geneli suç işleme oranı, son 75 yılın en düşük seviyesine geriledi. Kapkaç dahil sokak suçları önceki yıla göre yüzde 27 azalarak 199 bin 282’ye, cinayetler de yüzde 9,7 azalışla 8 bin 934’e düştü. Siber suçlar 2020’de önceki yıla göre yüzde 4.1 artarak 9 bin 911’e çıktı. İnternet yoluyla şüpheli bağlantı teşebbüsleri de yüzde 55 artış gösterdi.

'AİLE İÇİ ŞİDDET VE CİNSEL TACİZ VAKALARI ARTABİLİR'

Kyodo ajansının haberine göre NPA yetkilisi, "Toplumda yeni normalin yaygınlaşması gibi değişiklikler, gelecekteki suç durumuna etkisini sürdürecek" değerlendirmesinde bulundu. NPA yetkilisi, buna rağmen kayıtlara geçmeyen istismar, aile içi şiddet ve cinsel taciz vakalarının artabileceğini belirtti.

SALGININ ETKİSİ

Suç işleme oranının geçen yıl büyük ölçüde düşmesinde korona virüsü salgınında halkın evde daha fazla vakit geçirmesinin etkili olduğu kaydedildi. İnternet kaynaklı suç işleme oranının yükselmesinde ise aynı dönemde artan evden çalışma ile evde internete bağlı elektronik cihazlarının sayısının giderek çoğalması etken gösterildi.
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