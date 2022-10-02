Samanyolu Haber /Dünya / Japonya’da 5,8 büyüklüğünde deprem /02 Ekim 2022 14:31

Japonya’da 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneybatısında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Japonya’nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı’na (JMA) göre, Miyazaki kıyıları açıklarında yerel saatle 12.02’de 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Ajans, depremin, bölgedeki Osumi Yarımadası açıklarında 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Depremin ardından “dev dalga” uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Ehime, Saga, Kumamoto, Oita ve Kagoşima eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.

Kyushu Electric Power (Kyuden) tarafından işletilen Kagoşima’daki Sendai Nükleer Güç Tesisi’nde ise anormallik saptanmadı.
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