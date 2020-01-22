Samanyolu Haber /Teknoloji / Japonya da 6G için çalışmalara başladı /22 Ocak 2020 10:47

Japonya da 6G için çalışmalara başladı

Çin'in ardından Japonya'da 6G teknolojisi için çalışmalara başladı

SHABER3.COM

Geçtiğimiz aylarda Çin 6G teknolojisi için düğmeye basmıştı. 37 uzmandan oluşan bir çalışma ekibi kuran Pekin yönetimi bu hamlesi ile 6G çalışmaları için ilk adımı atmıştı.   

Gizmochina'da yer alan habere göre, Çin'den sonra bir Asya ülkesi daha 6G için kolları sıvadı. Japonya 6G için çalışmalara başladı.   Aynı haberde Japonya'nın 5G'den 10 kat daha hızlı internet sunması beklenen 6G'yi 2030 yılında kullanıma sunmayı planladığı bilgisine yer verildi.   

Gelen ilk bilgilere göre, Japonya, 6G teknolojisinin araştırma ve geliştirme çalışmaları için 2 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı.    6G üzerinde çalışmalara başlayan ülkeler arasında Çin, Güney Kore ve Finlandiya da yer alıyor. 

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