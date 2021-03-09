Samanyolu Haber /Dünya / Japonya’da Covid-19 testleri otomatlarda satılmaya başladı /09 Mart 2021 12:28

Japonya’da Covid-19 testleri otomatlarda satılmaya başladı

Japon hükümeti, başkent Tokyo'da koronavirüs testlerinin otomatlarda satışına izin verdi. Otomatlarda satışa çıkan koronavirüs testlerinin 56 dolardan (429 TL) satıldığı ifade edildi.

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Japonya'da hükümet, günde 40 bin PCR testini sadece öncelikli ihtiyaç sahiplerine yapılması ve testlerin yaygınlaştırılması için başkent Tokyo'ya otomatlar kuruldu.

?Japonların güvenli PCR testine ulaşmalarını sağlamak için Tokyo bölgesinde 7 makine kuran Laketown Takenoko Kulak Burun ve Boğaz Kliniği direktörü Dr. Hideki Takemura, test kitleri satan otomatların tüketicilere kolaylık sunduğunu söyledi.

Bir test 56 dolar

Uygulamanın ilk gününden bu yana halktan olumlu tepkiler alındığı belirtilirken, bazı günler testlere gösterilen ilgi nedeniyle otomoatların günde iki kez doldur boşalt yapıldığı ifade edildi.

İçinde 60 testin bulunduğu otomatlarda satışa çıkan bir koronavirüs testinin fiyatının 56 dolardan (429 TL) satıldığı kaydedildi. Otomat makinadan PCR testi alan kişilerin, tükürük örneğini e-posta adresi ile ilgili birime gönderiyor.
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