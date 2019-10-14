Japonya’da tayfunda ölenlerin sayısı artıyor

Japonya’da hafta sonu etkili olan Hagibis Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi.
Tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100’den fazla kişi yaralandı. Kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, tayfun nedeniyle 17 bölgede 38 bin civarında kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
SON 60 YILIN EN ŞİDDETLİ TAYFUNU
Tayfunun yol açtığı sel ve toprak kaymalarından etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Meteoroloji birimi, Hagibis’in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.
Başta başşehir Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.
Cumartesi günü başlayan ve hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle ülke genelinde en az 56 heyelan meydana gelmişti.
Aşırı yağışlar sebebiyle Japonya’nın Honshu Adası’nda 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.