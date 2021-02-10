Japonya’da şırınga krizi: Milyonlarca corona aşısı çöpe gidecek

Corona virüsü salgınını bitirmek için en büyük umut olan aşılarla ilgili sıkıntılar bitmek tükenmek bilmiyor. Ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkileri tartışılan aşılarla ilgili son gelişme Japonya’da yaşandı.





Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşıdan 144 milyon doz almak için anlaşma yapan Japonya, ülkede bulunan standart şırıngalar nedeniyle sıkıntıya girdi. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, corona aşısının bulunduğu şişelerde altı doz bulunuyor.





Ülkede bulunan standart şırıngalar şişelerin içindeki beş dozu alabilirken, altıncı dozu alması mümkün olmuyor. Söz konusu sorun nedeniyle son dozu alınamayan milyonlarca şişe çöpe gidecek. Bunun anlamı, yaptığı anlaşmayla üç hafta arayla iki doz olmak üzere 72 milyon kişiyi aşılamayı planlayan Japonya, bu rakamı 60 milyona indirmek zorunda kalacak.





‘ANLAŞMA YAPARKEN EMİN DEĞİLDİK’





Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, “Japonya’da kullanılan şırıngalar beş doz alma kapasitesine sahip. Elimizde olan altı dozluk şırıngaları kullanacağız ama elbette yeterli olmayacak. Anlaşma yapıldığında bir şişenin altı doz içerdiğinden emin değildik. Bunu doğrulamakta geç kaldığımızı inkar edemem” dedi.