Japonya’da 'terör eylemi(!)': Bir kadın tutuklandı

Son yıllarda ülkede restoranlarda ortak soya sosu şişelerini yalamak veya müşteriler için hazırlanan suşileri ezmek gibi yiyeceklere hasar verme eylemleri ‘suşi terörizmi’ olarak adlandırılıyor ve bu tür olaylar yaygınlaşıyor.



Japon basınındaki haberlere göre, Fukuoka şehrinin Sawara bölgesindeki ‘Lawson’ marketine giden kadın, iş yerinde hasara yol açtı. Market işletmecisi, kadının dört siyah susamlı ve krem ??peynirli çörek bulunan torbayı eliyle ezdiğini fark etti.



İşletmeci, marketten ayrılan 40 yaşındaki kadından 181 yene (1,2 dolar) satılan çöreklerin ücretini ödemesini istedi. Kadın, satın almayı ve yeniden dükkana girmeyi reddetti. Müşterisini bir kilometre boyunca takip eden işletmeci, kadını durdurarak polis çağırdı.



Polis sorgusunda işsiz olduğunu söyleyen kadın, çöreğin sertliğini eliyle hafifçe bastırarak kontrol ettiğini öne sürdü. Markette yapılan incelemede ambalajının sağlam olduğu ancak çöreklerden birinin ezildiği ve bu nedenle satılamayacağı belirlendi.



Çörek paketini ezmediğini savunan ve suçlamaları reddeden kadın, markette satılan ürünlerde ‘cezai hasara’ yol açtığı gerekçesiyle tutuklandı. İşletmeci, aynı kadının daha önce de birkaç kez marketteki çörekleri eliyle sıktığını gördüğünü iddia etti.