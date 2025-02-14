Samanyolu Haber /Dünya / Japonya’da 'terör eylemi(!)': Bir kadın tutuklandı /14 Şubat 2025 14:23

Japonya’da 'terör eylemi(!)': Bir kadın tutuklandı

Japonya’da eliyle ezdiği çörek paketini satın almadan marketi terk eden bir kadın tutuklandı.

SHABER3.COM

Son yıllarda ülkede restoranlarda ortak soya sosu şişelerini yalamak veya müşteriler için hazırlanan suşileri ezmek gibi yiyeceklere hasar verme  eylemleri ‘suşi terörizmi’ olarak adlandırılıyor ve bu tür olaylar yaygınlaşıyor.

Japon basınındaki haberlere göre, Fukuoka şehrinin Sawara bölgesindeki ‘Lawson’ marketine giden kadın, iş yerinde hasara yol açtı. Market işletmecisi, kadının dört siyah susamlı ve krem ??peynirli çörek bulunan torbayı eliyle ezdiğini fark etti.

İşletmeci, marketten ayrılan 40 yaşındaki kadından 181 yene (1,2 dolar) satılan çöreklerin ücretini ödemesini istedi. Kadın, satın almayı ve yeniden dükkana girmeyi reddetti. Müşterisini bir kilometre boyunca takip eden işletmeci, kadını durdurarak polis çağırdı.

Polis sorgusunda işsiz olduğunu söyleyen kadın, çöreğin sertliğini eliyle hafifçe bastırarak kontrol ettiğini öne sürdü. Markette yapılan incelemede ambalajının sağlam olduğu ancak çöreklerden birinin ezildiği ve bu nedenle satılamayacağı belirlendi.

Çörek paketini ezmediğini savunan ve suçlamaları reddeden kadın, markette satılan ürünlerde ‘cezai hasara’ yol açtığı gerekçesiyle tutuklandı. İşletmeci, aynı kadının daha önce de birkaç kez marketteki çörekleri eliyle sıktığını gördüğünü iddia etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya’da 'terör eylemi(!)': Bir kadın tutuklandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:32:44