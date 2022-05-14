Japonya’dan Rusya’ya kötü habe

Japonya'nın en büyük petrol tedarikçilerinden Eneos Holdings'in başkanı Saito Takeşi, düzenlediği basın toplantısında firmanın, Rusya'dan petrol ithalatını sonlandırdığını açıkladı.



Son nakliyatın nisanda gönderildiğini belirten Saito, bunun akabinde Rusya'dan yeni nakliyatın yapılmayacağını aktardı.



Rus petrolünün, Eneos'un toplam ithalatının yüzde 5'inden daha azına denk geldiğini kaydeden Saito, firmanın Orta Doğu dahil alternatif ülke kaynaklarına yöneleceğini kaydetti.



Öte yandan Japon petrol tedarikçilerinden Idemitsu Kosan da Rusya'dan ithalatı durdurmayı planladıklarını duyurdu.



Tokyo hükümeti, G7 ülkeleriyle iş birliği doğrultusunda ülkede, Rus petrol ithalatını yasaklamaya hazırlandıklarını açıklamıştı.



Japon firmaların bu kapsamda, petrol ithalatını aşamalı şekilde sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi.