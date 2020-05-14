Samanyolu Haber /Gündem / Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video /14 Mayıs 2020 13:07

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Corona virüsü salgını devam ederken Japonya'da çekilen bir görüntü hastalıkların ne kadar kısa bir süre içerisinde yayıldığını gözler önüne seriyor. Kısa sürede paylaşım rekoru kıran videoda 1 kişinin restoranda hastalığı nasıl bulaştırabildiği görülüyor.

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Corona virüsünde vaka sayısı 4.4 milyonu geçerken Japonya’da çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırarak gündem oldu. Salgın bir hastalığın bir lokantada ne kadar büyük bir hızla yayıldığını gözler önüne seren video, corona virüsüne karşı alınan önlemlerin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha hatırlattı.


Görüntüler açık büfe yemek sunan bir lokantada çekildi. 10 kişinin bulunduğu lokantada hasta bir kişinin hastalığını nasıl bulaştırabildiği görüldü. Çekimlerden önce hasta olan kişinin belirli bölgelerine sadece ultraviyole ışınlarla görülebilen boyalar sürüldü.

Daha sonra bu kişi lokanta içerisinde yemek yiyip sosyalleşti. Bu sırada salgından şüphelenmeyen insanlar da restoranda yemek yiyerek sosyalleşmeye devam etti.

MİKROPLAR YEMEKLERİN ÜZERİNDE BİLE VARDI
Kısa bir süre sonra deney sona ererken, bilim insanları ve uzmanlar ultraviyole ışık getirerek insanların nasıl mikrop ve virüs kaptığını ve vücutlarının bazı bölgelerine virüs bulaştığını gördü.

Görüntülerde mikroplar yemeklerin üzerine, tabak ve çatal-bıçakta ya da katılımcıların yüzlerinde ve parmaklarında tespit edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video Sonraki Haber >>

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Kim bu silahlı kişiler?

Kim bu silahlı kişiler?

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Fatih Tezcan: Bu kez karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden?

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama

Samanyolu'ndan zorunlu açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:59:17