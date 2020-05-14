Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Corona virüsünde vaka sayısı 4.4 milyonu geçerken Japonya’da çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşım rekoru kırarak gündem oldu. Salgın bir hastalığın bir lokantada ne kadar büyük bir hızla yayıldığını gözler önüne seren video, corona virüsüne karşı alınan önlemlerin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha hatırlattı.











Görüntüler açık büfe yemek sunan bir lokantada çekildi. 10 kişinin bulunduğu lokantada hasta bir kişinin hastalığını nasıl bulaştırabildiği görüldü. Çekimlerden önce hasta olan kişinin belirli bölgelerine sadece ultraviyole ışınlarla görülebilen boyalar sürüldü.





Daha sonra bu kişi lokanta içerisinde yemek yiyip sosyalleşti. Bu sırada salgından şüphelenmeyen insanlar da restoranda yemek yiyerek sosyalleşmeye devam etti.





MİKROPLAR YEMEKLERİN ÜZERİNDE BİLE VARDI

Kısa bir süre sonra deney sona ererken, bilim insanları ve uzmanlar ultraviyole ışık getirerek insanların nasıl mikrop ve virüs kaptığını ve vücutlarının bazı bölgelerine virüs bulaştığını gördü.





Görüntülerde mikroplar yemeklerin üzerine, tabak ve çatal-bıçakta ya da katılımcıların yüzlerinde ve parmaklarında tespit edildi.