Japonya Dışişleri Bakanı artık Rusya’ya giremeyecek

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA Rusya, Japonya’nın uyguladığı yaptırımlara misilleme olarak, aralarında Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Japonya’nın Ukrayna Büyükelçisi Masashi Nakagome ve eski büyükelçi Kuninori Matsuda’nın da bulunduğu dokuz Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Tokyo’nun Moskova’ya yönelik devam eden yaptırımlarına yanıt olarak bu kararın alındığı belirtildi.



Japon Şirketlerinin Ukrayna’daki Çalışmaları



JICA Şirketler Grubu, Ukrayna’da acil durum onarım programına katılırken, IHI Corporation savaşta zarar gören yolların ve köprülerin yeniden inşasında yer almayı planlıyordu. ISUZU Motors, Ukrayna’daki altyapı çalışmalarına destek için kamyon sevkiyatları sağlamayı amaçlıyordu. Prodrone, mayın tespitinde kullanılmak üzere insansız hava araçları geliştirirken, Cyberdyne ise rehabilitasyon desteği sağlayan robotik kıyafetlerin tedarikini üstlenmişti.



Rusya’nın aldığı karar, Tokyo’nun Moskova’ya yönelik yaptırımlarına karşı bir misilleme olarak değerlendiriliyor.