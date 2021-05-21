Japonya: Hızlı trenin bir dakika gecikmesine soruşturma

Japonya'da hızlı trenin varış saatinde 1 dakika rötar yapması, dakikliğin gelenek olduğu Japonya'da soruşturma açılmasına neden oldu.





Soruşturmada ifade veren makinist, şiddetli ağrı hissettiği için 160 yolcu taşıyan trenin kontrolünü vasıfsız bir kondüktöre devrederek tuvalete gitmek zorunda kaldığını anlattı.





Tren saatte 150 km hızla yol alırken, makinist, görevinin başından 3 dakika ayrı kaldı.





Bilgisayarlı merkezi komuta sistemiyle yönetiliyor





AFP'ye konuşan Merkezi Japonya Demiryolları şirketinin sözcüsü, hızlı trenlerin bilgisayarlı merkezi komuta sistemleri tarafından çok sıkı kontrol edildiklerini, ancak olası beklenmedik duruma karşı yerinde kalması gereken insan sürücünün aynı zamanda güvenliği sağlamak ve treni tarifede belirtilen zamanda ulaştırmak için manuel olarak fren yapması veya hızlanmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.





Kumanda merkeziyle koordinasyon şartına uymadı





Talimatlara göre görev başındayken acil durumla karşılaşan makinistin kontrolü tren kullanma ehliyeti olan bir kondüktöre devretmesi veya treni raylar üzerinde durdurması ya da en yakın istasyona çekmesi için kumanda merkeziyle koordinasyon kurması gerekiyor.





Ancak makinistin 3 dakikalık tuvalet ziyaretinin 1 dakikalık rötara yol açması üzerine açılan soruşturmayla ilgili basın toplantısı düzenleyen şirket yöneticileri, 'son derece uygunsuz eylemle ilgili özür dilediklerini' açıkladı.





Yöneticiler, hem makiniste hem de kondüktöre 'uygun muamelenin yapılacağını' söyleyerek cezalandırılacaklarına işaret etti.





'Utandığım için bildirmedim'





Makinist de 'treni gecikmeye neden olmak istemediği için durdurmadığı, üstlerini de durumdan utandığı için haberdar etmediği' izahatını getirdi.





Şinkansen'in sicili temiz





Japonya'nın hızlı ve etkin işlemesiyle meşhur demiryollarında, yüksek güvenlik standartlarına göre sıkı düzenlemeler uygulandığından nadiren kaza yaşanıyor.





Son büyük kazada, 2005 yılında batıdaki Amagasaki kentinde bir trenin raydan çıkması sonucu 107 kişi ölmüştü.





5 şirket tarafından işletilen hızlı tren ağı Şinkansen ise 57 yıllık tarihinde hiçbir önemli kazaya sahne olmadı.