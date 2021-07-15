Japonya internet hız rekoru kırdı

Japonya, 178 terabite çıkan internet hız rekorunu geliştirerek 319 terabite ulaştı.







Haziran ayında Uluslararası Fiber Optik İletişim Konferansı'nda sunulan bir araştırma, Japon mühendislerin son zamanlarda en yüksek internet hızı için dünya rekorunu kırdığını ve saniyede 319 terabit (Tb/s) veri aktarım hızına ulaştığını ortaya koydu.





Yeni rekor, 3 bin kilometreyi aşan fiber kabloyla kırıldı ve aktarımın mevcut kablo altyapısıyla uyumlu olduğu tespit edildi.





Ulaşılan 319 tb/sn hızının Japonya, ABD ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde 10 Gb/sn olan hızdan 17 bin 800 kat daha hızlı olduğu tespit edildi.





NASA ise, saniyede 400 gigabit'lik (Gb/s) bir hızla işlem yapıyor.





Bu yeni başarı, mevcut fiber optik altyapıyı daha gelişmiş teknolojilerle birleştirerek mümkün oldu.





Araştırma ekibi, geleneksel standart çekirdek yerine, veri ileten fiberlere yerleştirilmiş cam tüplerden oluşan bir sistem kullanıldı.





Dalgaboyu çoğaltma (WDM) adı verilen bir teknik kullanılarak yapılan işlemde, sinyaller çok sayıda dalga boyuna ayrıldı ve aynı anda yayınlandı.





Daha fazla veri taşımak için nadiren kullanılan üçüncü bir 'bant' yardımıyla da, çeşitli amplifikasyon teknolojileri kullanılarak mesafe artırıldı.





Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü'ne (NICT) göre, gönderilen sinyaller daha sonra yeni bir optik fiber parçasına yönlendirildi ve bu işlem tekrarlanarak 3.001 kilometrelik bir mesafeye veri göndermeyi başardı.





Bu, yeni yöntemin mevcut altyapıya entegre edilmesinin, önceki teknik revizyonlarından çok daha kolay olacağı anlamına geliyor.





Bununla birlikte, Japon bilim adamları sadece 2020 rekorunu kırmakla kalmadılar, bunu modern fiber optik altyapıya kolayca entegre edilebilecek yeni bir teknik çözümle yaptılar.