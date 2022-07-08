Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentindeki bir etkinlikte vurulduktan sonra yere yığıldı.

NHK televizyonu iki kez sırtından vurulan Abe'nin konuşmasının ortasında yığıldığını ve kanaması varmış gibi göründüğünü duyurdu. 42 yaşındaki bir şüphelinin de da gözaltında olduğu bildirildi.

Sosyal medyada dolaşan ve bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan videoda, sağlık görevlilerinin sokağın ortasında 67 yaşındaki Abe'nin etrafında toplanması görülüyor. Eski Başbakan daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Bakan Hirozoku Matsuno gazetecilere yaptığı açıklamada "Eski Başbakan Abe, Nara'da yerel saatle 11:30'da vuruldu. Saldırgan olduğuna inanılan bir kişi yakalandı. Eski Başbakan Abe'nin durumu şu anda bilinmiyor" dedi.







Abe’nin vurulmadan önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.



NHK’ye konuşan bir kadın, “Konuşma yapıyordu ve adam arkadan geldi. İlk silah sesi bir oyuncak gibi geldi. Yere düşmedi ama büyük bir patlama oldu. İkinci el ateş ise daha görünürdü ve duman çıkmıştı. İkinci el ateşten sonra yere düştü ve korumalar etrafını sardı. Ona kalp masajı yaptılar” dedi.

Japonya medyası, saldırganın silahının el yapımı olduğunu öne sürdü.

Bu sebeple ilk atışta duman çıktığı ve ikinci atışta Abe’yi vurduğu belirtildi.









SALDIRGAN ESKİ BİR ASKER





Öte yandan Fuji TV, saldırganın kimliği ile ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı.





Televizyon kanalı, saldırganın eski bir donanma mensubu olduğunu aktardı.





BU KONUŞMALAR ÜLKEDE ÇOK YAYGIN





Shinzo Abe, partisi Liberal Demokrat Parti’ye destek için çağrıda bulunurken vuruldu. Abe’nin yaptığı konuşmalar genelde seçimlerden önceki 20 gün içerisinde düzenleniyor ve oldukça yaygın. Abe gibi siyasetçilerin yaptığı konuşmalarda yoğun polis kalabalıkları olurken, taşkınlık ve gerilim hiç yaşanmıyor.





DÜNYANIN EN SIKI SİLAH KONTROLÜ JAPONYA’DA





Yerel medya, Abe’ye saldıran kişinin bir tüfek kullandığını öne sürdü.





2006’da bir yıl olmak üzere 2012’den 2020’ye kadar başbakanlık görevini üstlenen ve “ülkenin en uzun başbakanlık görevini yürüten ismi” olarak bilinen Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmıştı. Japonya en sıkı silah kontrol kanunlarını uygulayan ülke olarak biliniyor. Bu sebeple 125 milyonluk ülkede bir yılda silahtan ölenlerin sayısı çift haneli rakamları geçmiyor.





Japonya’da silah lisansı almak için uzun ve zor bir süreçten geçmek gerekiyor.





DÜNYADAN TEPKİ GELDİ





ABD’nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel, “Abe-san Japonya’nın başarılı bir lideriydi ve ABD’nin çok iyi bir müttefikiydi. ABD hükümeti Amerikan halkı Abe-san’ın sağlık durumu için dua ediyor” dedi.





Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Albanese, “Eski başbakan Shinzo Abe’nin vurulduğuna dair şok edici haberler geldi. Düşüncelerimiz ve iyi dileklerimiz ailesi ve Japonya halkında” dedi.





Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’nin sözcüsü de, “G20 dışişleri bakanları adına üzüntülerini Japonya Dışişleri Bakanına iletti” ifadesini kullandı.