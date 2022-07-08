Samanyolu Haber /Dünya / Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe suikasta uğradı /08 Temmuz 2022 08:30

Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe suikasta uğradı

Dünya, Japonya'nın eski başbakanlarından Shinzo Abe'nin güpegündüz suikasta uğramasıyla sarsıldı. Ülkenin batısındaki Nara'da bir konuşma yaptığı sırada arkadan saldıran silahlı bir saldırgan ateş etti. Bilinci kapanan Abe'nin vurulma anı ise kameralara yansıdı. Yaka paça gözaltına alınan saldırgan ile ilgili yeni bilgiler geldi.

SHABER3.COM

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentindeki bir etkinlikte vurulduktan sonra yere yığıldı.

NHK televizyonu iki kez sırtından vurulan Abe'nin konuşmasının ortasında yığıldığını ve kanaması varmış gibi göründüğünü duyurdu. 42 yaşındaki bir şüphelinin de da gözaltında olduğu bildirildi.

Sosyal medyada dolaşan ve bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan videoda, sağlık görevlilerinin sokağın ortasında 67 yaşındaki Abe'nin etrafında toplanması görülüyor. Eski Başbakan daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Bakan Hirozoku Matsuno gazetecilere yaptığı açıklamada "Eski Başbakan Abe, Nara'da yerel saatle 11:30'da vuruldu. Saldırgan olduğuna inanılan bir kişi yakalandı. Eski Başbakan Abe'nin durumu şu anda bilinmiyor" dedi.




Abe’nin vurulmadan önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.

NHK’ye konuşan bir kadın, “Konuşma yapıyordu ve adam arkadan geldi. İlk silah sesi bir oyuncak gibi geldi. Yere düşmedi ama büyük bir patlama oldu. İkinci el ateş ise daha görünürdü ve duman çıkmıştı. İkinci el ateşten sonra yere düştü ve korumalar etrafını sardı. Ona kalp masajı yaptılar” dedi.

Japonya medyası, saldırganın silahının el yapımı olduğunu öne sürdü.

Bu sebeple ilk atışta duman çıktığı ve ikinci atışta Abe’yi vurduğu belirtildi.


SALDIRGAN ESKİ BİR ASKER

Öte yandan Fuji TV, saldırganın kimliği ile ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Televizyon kanalı, saldırganın eski bir donanma mensubu olduğunu aktardı.

BU KONUŞMALAR ÜLKEDE ÇOK YAYGIN

Shinzo Abe, partisi Liberal Demokrat Parti’ye destek için çağrıda bulunurken vuruldu. Abe’nin yaptığı konuşmalar genelde seçimlerden önceki 20 gün içerisinde düzenleniyor ve oldukça yaygın. Abe gibi siyasetçilerin yaptığı konuşmalarda yoğun polis kalabalıkları olurken, taşkınlık ve gerilim hiç yaşanmıyor.

DÜNYANIN EN SIKI SİLAH KONTROLÜ JAPONYA’DA

Yerel medya, Abe’ye saldıran kişinin bir tüfek kullandığını öne sürdü.

2006’da bir yıl olmak üzere 2012’den 2020’ye kadar başbakanlık görevini üstlenen ve “ülkenin en uzun başbakanlık görevini yürüten ismi” olarak bilinen Abe, sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakmıştı. Japonya en sıkı silah kontrol kanunlarını uygulayan ülke olarak biliniyor. Bu sebeple 125 milyonluk ülkede bir yılda silahtan ölenlerin sayısı çift haneli rakamları geçmiyor.

Japonya’da silah lisansı almak için uzun ve zor bir süreçten geçmek gerekiyor.

DÜNYADAN TEPKİ GELDİ

ABD’nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel, “Abe-san Japonya’nın başarılı bir lideriydi ve ABD’nin çok iyi bir müttefikiydi. ABD hükümeti Amerikan halkı Abe-san’ın sağlık durumu için dua ediyor” dedi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Albanese, “Eski başbakan Shinzo Abe’nin vurulduğuna dair şok edici haberler geldi. Düşüncelerimiz ve iyi dileklerimiz ailesi ve Japonya halkında” dedi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi’nin sözcüsü de, “G20 dışişleri bakanları adına üzüntülerini Japonya Dışişleri Bakanına iletti” ifadesini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya’nın eski başbakanı Shinzo Abe suikasta uğradı Sonraki Haber >>

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

Bakan Koca’ya büyük tepki

Bakan Koca’ya büyük tepki

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Öldürülen meslektaşları için yürümek isteyen doktorlara polis müdahalesi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Havada asılı kaldı! Yılın golüne aday gösterildi

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Yandaşlığın utanç veren yüzü: Bu nasıl televizyon spikeri?

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Yandaş Gazeteci ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı!

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı

Hacettepe mezuniyetinde öğrencinin konuşmasını engelleyen dekan yuhalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:32:08