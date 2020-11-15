Samanyolu Haber /Gündem / Japonya nükleer santralden çekildi, AKP “varmış gibi” davranıyor /15 Kasım 2020 12:41

Japonya nükleer santralden çekildi, AKP “varmış gibi” davranıyor

Sinop’a yapılması planlanan nükleer santralin ÇED raporu, tartışmalı bir durumu gündeme taşıdı. Makine Mühendisleri Odası’nın iddiasına göre Japonya, nükleer santral projesinden ayrıldı. Ancak ÇED raporu, olmayan sözleşme varmış gibi hazırlandı. Odanın iddiasına göre AKP, ihaleyi gizli bir şekilde Çin’e vermeyi planlıyor.

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Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santral ihalesinde süreç sancılı ilerliyor. Gündeme taşınan iddiaya göre, Sinop’ta yapılacak santral için hazırlanan ÇED raporu, olmayan sözleşmeye dayandırıldı.

ÇED RAPORUNDAKİ BÜYÜK ÇELİŞKİ
Cumhuriyet’in haberine göre, Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santral projesinden “ÇED skandalı” çıktı. Makine Mühendisleri Odası’nın gündeme taşındığı iddiayla Japonlar projeden çekildikleri halde ÇED raporunun sanki Japonlarla proje yapılacakmış gibi hazırlandığına ve onaylandığına dikkat çekildi.

Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’ın verdiği bilgiye göre Sinop’ta yapılacak nükleer santral için Japonlarla anlaşılmıştı. Yatırım tutarı 22 milyar dolardı. Ancak Fukuşima’daki facianın ardından Japonlar yeniden değerlendirme yaptılar. Ek tedbirler öngördüler. Bu durumda da maliyet arttı. Japonlar yatırım tutarını 42 milyar dolara çıkardı. Hükümet kabul etmedi. Japonlar da projeden çekildi.

JAPONYA NÜKLEER SANTRALDEN ÇEKİLDİ
Sinop’ta sanki Japonlarla bu iş yapılacakmış gibi ÇED raporunun kurgulandığını belirten Oğuz Türkyılmaz, “Japonlarla yapılmış sözleşmeye atıfta bulunan bir rapor. Bu sözleşme yok ki. Japonlar çekildiklerini açıkladı. Sözleşme, olmayan bir tarafın üzerine kurulmuş. Böyle bir rapor nasıl onaylanıyor? Bu, konuya ne kadar gayri ciddi yaklaştıklarını gösteriyor” dedi.

TÜRKYILMAZ: SİNOP’TA ÇİN İLE ANLAŞILACAK
Türkyılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019-2023 dönemini kapsayan Strateji Belgesi’nin tam 17 ay sonra geçen mayıs ayında yayımlanabildiğine dikkat çekti. Bu belgede ikinci nükleer santralin yapım işinin hükümetler arası anlaşma ile başka bir ülkeye verilmesinin öngörüldüğünü belirten Türkyılmaz, “O başka ülke de Çin. Çin’e verecekler. Akkuyu’da Ruslarla anlaştıkları gibi Sinop’ta da bir başka ülke ile anlaşacaklar” dedi.
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