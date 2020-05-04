Samanyolu Haber /Dünya / Japonya olağanüstü hali uzattı /04 Mayıs 2020 19:30

Japonya olağanüstü hali uzattı

Japonya'da korona virüsü nedeniyle uygulanan olağanüstü hal 31 Mayıs'a kadar uzatıldı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, "Bir aylık periyot OHAL'e son vermek için dizayn edildi" dedi.

SHABER3.COM

Japonya’da korona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) mayıs sonuna kadar uzatıldı.
 
Basın toplantısı düzenleyen Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 7 Nisan’da 7 eyalette, 16 Nisan’da ülke çapında ilan edilen OHAL’in, 6 Mayıs’ta resmen sona ermesinin planlandığını hatırlattı. Hükümetin uzman heyetten güncel tavsiyeler aldığını belirten Abe, bu çerçevede OHAL’in 31 Mayıs’a kadar yürürlükte kalmasına karar verildiğini söyledi.

Hastanelerdeki aşırı yükün hafifletilmesi gerektiğini belirten Abe, iş dünyası ve sosyal faaliyetler üzerindeki kısıtlamaların uzun sürmeyeceğini ifade etti. Günlük vaka sayısının 100’ün altına düşmesi gerektiğini vurgulayan Abe, “Bir aylık periyot, sonraki adımlara hazırlanmamız ve OHAL’e son vermek için dizayn edildi” dedi.

Bu süreçte Tokyo ve Osaka dahil 13 eyalette vakaların dikkatle izlenmesi gerektiğini dile getiren Abe, “Kapalı alan, kalabalık yer ve yakın temastan kaçınıldığı sürece dışarı çıkmak kötü değil” diye konuştu.

Abe, uzman heyetin, ay ortasında paylaşacağı bilgiler ışığında OHAL’in mayıs bitmeden kaldırılmasının gündeme gelebileceğini de sözlerine ekledi.Japonya’da 15 bin 965 kişiye virüs bulaştı ve salgın nedeniyle 569’a kişi öldü. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya olağanüstü hali uzattı Sonraki Haber >>

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:00:14