Japonya olağanüstü hali uzattı

Japonya’da korona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan olağanüstü hal (OHAL) mayıs sonuna kadar uzatıldı.



Basın toplantısı düzenleyen Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 7 Nisan’da 7 eyalette, 16 Nisan’da ülke çapında ilan edilen OHAL’in, 6 Mayıs’ta resmen sona ermesinin planlandığını hatırlattı. Hükümetin uzman heyetten güncel tavsiyeler aldığını belirten Abe, bu çerçevede OHAL’in 31 Mayıs’a kadar yürürlükte kalmasına karar verildiğini söyledi.





Hastanelerdeki aşırı yükün hafifletilmesi gerektiğini belirten Abe, iş dünyası ve sosyal faaliyetler üzerindeki kısıtlamaların uzun sürmeyeceğini ifade etti. Günlük vaka sayısının 100’ün altına düşmesi gerektiğini vurgulayan Abe, “Bir aylık periyot, sonraki adımlara hazırlanmamız ve OHAL’e son vermek için dizayn edildi” dedi.





Bu süreçte Tokyo ve Osaka dahil 13 eyalette vakaların dikkatle izlenmesi gerektiğini dile getiren Abe, “Kapalı alan, kalabalık yer ve yakın temastan kaçınıldığı sürece dışarı çıkmak kötü değil” diye konuştu.





Abe, uzman heyetin, ay ortasında paylaşacağı bilgiler ışığında OHAL’in mayıs bitmeden kaldırılmasının gündeme gelebileceğini de sözlerine ekledi.Japonya’da 15 bin 965 kişiye virüs bulaştı ve salgın nedeniyle 569’a kişi öldü.