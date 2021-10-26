Samanyolu Haber /Gündem / Japonya Prensesi Mako halktan biriyle evlendi, kraliyet statüsünü kaybetti /26 Ekim 2021 09:30

Japonya Prensesi Mako halktan biriyle evlendi, kraliyet statüsünü kaybetti

Japonya Prensesi Mako, 2012 yılında Tokyo'da üniversitede tanıştığı erkek arkadaşı Kei Komuro ile evlendi. Prenses Mako bu evlilikle birlikte kraliyet statüsünü kaybetti.

SHABER3.COM



Japon yasalarına göre, kadın kraliyet ailesi üyeleri halktan biriyle evlenmeleri durumunda statülerini kaybediyor. Ancak ailenin erkek üyeleri için böyle bir şart koşulmuyor.

Evlilik için kraliyet töreni de yapmayan Prenses Mako, kraliyet ailesinden ayrılan kadın üyelere sunulan ödemeyi de geri çevirdi.

Prenses, her iki geleneği de geri çeviren ilk kadın kraliyet üyesi oldu.

Çiftin, evlilik sonrasında Komuro'nun avukat olarak çalıştığı ABD'ye taşınması bekleniyor.

Japon İmparatorluk Sarayı Ajansı, çiftin geçtiğimiz yıllar içerisinde medyada sıkça yer almasının Prenses Mako'da travma sonrası stres bozukluğu yarattığını bildirmişti.

Prenses Mako'nun ilişkisi ülkede tartışmalarla karşılanmıştı.

2017'de nişanlanan çift, ertesi yıl için bir evlilik planlamıştı. Ancak Komuro'nun annesinin maddi sorunlarıyla ilgili çıkan haberler nedeniyle düğün ertelenmişti.

Basında çıkan haberlere göre Komuro'nun annesi eski nişanlısından borç para almış ancak bunu geri ödememişti.

Kraliyet düğünün gecikmenin bu sebeple olduğunu yalanlamıştı. Ancak Veliaht Prens Fumihito, para meselelerinin evlenmeden önce ele alınmasının önemli olduğunu söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Japonya Prensesi Mako halktan biriyle evlendi, kraliyet... Sonraki Haber >>

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

İşte yanardağın patlama anı

İşte yanardağın patlama anı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:15:49