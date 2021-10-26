Japonya Prensesi Mako halktan biriyle evlendi, kraliyet statüsünü kaybetti









Japon yasalarına göre, kadın kraliyet ailesi üyeleri halktan biriyle evlenmeleri durumunda statülerini kaybediyor. Ancak ailenin erkek üyeleri için böyle bir şart koşulmuyor.





Evlilik için kraliyet töreni de yapmayan Prenses Mako, kraliyet ailesinden ayrılan kadın üyelere sunulan ödemeyi de geri çevirdi.





Prenses, her iki geleneği de geri çeviren ilk kadın kraliyet üyesi oldu.





Çiftin, evlilik sonrasında Komuro'nun avukat olarak çalıştığı ABD'ye taşınması bekleniyor.



