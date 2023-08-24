Samanyolu Haber /Dünya / Japonya radyoaktif suyu okyanusa boşaltmaya başladı /24 Ağustos 2023 11:14

Japonya radyoaktif suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltmasına başlandığı bildirildi.

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Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, boşaltma işleminin başladığını duyurdu. Açıklamada, seyreltilmiş radyoaktif atık suyun, yeraltından denize uzanan 1 kilometrelik tünelle tahliye edildiği belirtildi.
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Şirket, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 17 gün içinde 7 bin 800 ton atık su okyanusa boşaltacak. Mart 2024’e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun boşaltılması planlanıyor.

TEPCO, Fukuşima’da 1,34 milyon ton atık suyun biriktiğini, bunun tahliyesine başlanmazsa depolama kapasitesinin 2024 başında aşılacağı uyarısında bulunmuştu. Başbakan Kişida Fumio, 22 Ağustos’taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fukuşima’daki radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine 24 Ağustos’ta başlanacağını duyurmuştu.

Karar, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep olmuştu.

Japonya, eleştirilere karşı, okyanusa tahliyesi planlanan radyoaktif atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, böylece sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40’da 1’i kadar altında olduğunu savunuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz’da yayımladığı raporda, Japonya’nın atık suyun tahliye planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki 4 nükleer reaktörden 3’ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi “tahliye bölgesi” ilan edilmişti. (AA)
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