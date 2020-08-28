Japonya şokta: Başbakan İstifa ediyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe bugün yaptığı açıklama ile uluslararası kamuoyunda gündem oldu…





Devlet televizyonu NHK’nin aktardığı bilgiye göre 2012’den beri başbakan olarak koltukta oturan ve “Japonya’nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi” haline gelen Abe, sağlık sorunları sebebiyle istifa etmeye hazır olduğunu söyledi.





İKİ KEZ HASTANEYE GİTTİ





Bir süredir ülseratif kolit hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Abe’nin yakın zamanda iki kez hastaneye gitmesi hakkındaki iddiaları kuvvetlendirmişti.





Abe, “Sağlık sorunlarımın hükümetin görevlerini tam olarak yerine getirmesine sebebiyet vermemesi için istifa etmeye hazırım.” ifadelerini kullandı.







Japon hükûmetine yakın kaynaklar, Abe’nin istifa kararı aldığını söyledi.





Liberal demokrat olarak bilinen ve Liberal Demokrat Parti’nin liderliğini yıllardır üstlenen 65 yaşındaki Abe’nin bu açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu.