Samanyolu Haber /Dünya / Japonya şokta(!) Eski başbakanın ısmarladığı yemek olay oldu /25 Aralık 2020 11:19

Japonya şokta(!) Eski başbakanın ısmarladığı yemek olay oldu

Japonya’da eski Başbakan Abe Şinzo'nun 2013-19 yılları arasında taraftarlarına verdiği akşam yemeği toplantılarının siyasi fonları kontrol yasasının ihlal edilerek karşılandığı ortaya çıktı. Eski başbakan özür diledi, sekreteri ise ceza aldı.

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Tokyo Başsavcılığı Özel Soruşturmalar Dairesi, Abe'nin sekreteri Haikawa Hiroyuki'yi yasal olarak zorunlu mali kayıtları muhafaza etmediği gerekçesiyle 1 milyon yen (yaklaşık 10 bin dolar) cezaya çarptırdı.

Hatalı raporlamanın farkında olduğuna dair yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle hafta başında gönüllülük esasınca ifadesine başvurulan Abe’nin aleyhinde dava açılmamasına karar verildi.

Başbakan Suga da özür diledi

Savcıların kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında kamuoyundan özür dileyen Abe, "Ağır bir siyasi sorumluluğum olduğunu tüm kalbimle kabul ediyorum. Halkın güvenini yeniden kazanmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Eski Başbakan ağustos sonu sağlığını gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti.

Kabine Baş Sekreterliği döneminde iddialara ilişkin o dönem Abe’yi savunan açıklamaları anımsatılan Başbakan Suga Yoşihide de "(Önceki) Açıklamalarımın doğru olmadığı ortaya çıktı" ifadesini kullanarak halktan özür diledi.

Masraf açığı kayıt tutulmadan kapatılmış

Abe Şinzo çoğunluğunu seçmenlerin oluşturduğu bir gruba 2013-19 arasında Tokyo’daki iki lüks otelde akşam yemeği toplantıları düzenledi. Katılım ücretinin yaklaşık 50 dolar olduğu yemekli toplantıların masraflarının toplamda 220 bin doların üzerinde olduğu ortaya çıktı.

Tutulmayan gelir-gider dengesi kayıtlarına rağmen, Abe’nin ofisinin mali işlerden sorumlu kadrosunun, toplantıların geri kalan toplam 87 bin dolarlık masraf açığını siyasi fonlar yasasını ihlal ederek karşıladığı tahmin ediliyor.

Kasım 2019’da açığın ortaya çıkmasına karşın Abe, harcamaların devlet kasasından karşılandığına yönelik iddiaları, parlamento oturumlarında defalarca reddetmişti.

Son durumun, Abe döneminde Kabine Baş Sekreteri görevini yürüten ve Abe’nin istifa etmesi sonrası LDP iç seçimlerinde Başbakanlığa getirilen Suga Yoşihide ve LDP’nin, Ekim 2021’deki olağan genel seçimler öncesi siyasi prestijini sarsabileceği kaydediliyor.
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