Samanyolu Haber /Teknoloji / Japonya, Uçan Araba eVTOL İçin Resmi Olarak Onay Verdiğini Duyurdu! /08 Kasım 2021 17:54

Japonya, Uçan Araba eVTOL İçin Resmi Olarak Onay Verdiğini Duyurdu!

Dünya'nın ilk uçan araba güvenlik sertifikası Japonya'dan geldi: SkyDrive'ın eVTOL elektrikli uçan arabası, 2025'te uçan taksi hizmeti için devreye girecek!

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Uçan bir araba, Japonya tarafından verilen ve 2025 yılında eVTOL araçlarını ticarileştirmelerine izin veren ilk güvenlik sertifikasını aldı. Bu, Japonya'da bu aşamaya ulaşan ilk uçan araba ve önümüzdeki yıllarda gerçekten uçan arabaları görmemizin yolunu açabilir.

SkyDrive'ın eVTOL elektrikli uçan araba konsepti şu anda Ağustos 2020'de başarılı bir insanlı uçuş gösterisi yapan SD-03 ile temsil ediliyor. Sadece tek bir koltuğu olan SD-03, dört pervaneli bir düzende sekiz pervane tarafından destekleniyor ve yaklaşık 10 dakika uçuş süresi ve saatte 48 kilometre hız sunabiliyor. Dünyaya tanıtılması sırasında bir pilot, dikey olarak havalanmasının ardından bir test alanının etrafında uçmuş ve yumuşak bir şekilde geri inmişti.

Geçen süre içerisinde SkyDrive, Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) tarafından verilen ve aracın güvenliğini onaylayan bir sertifika için başvurdu. Uçağın gücünü ve uçuş yeteneklerini test eden titiz testler uygulanırken, şirketin konseptle ilgili kapsamlı verileri ve üretim planlarını da sunması gerekiyordu. MLIT, bu sertifika için daha önce hiçbir uçan bir arabayı kabul etmemiş olduğu için SkyDrive'ın onay alması, uçan araçlar için büyük bir dönüm noktası oldu. Şirket artık güvenli bir eVTOL aracı geliştirmek için hükümetle birlikte çalışmaya devam etmeyi hedefliyor.

SD-03, şu anda Japonya'da bir drone kargo hizmeti için kullanılıyor, ancak güvenlik sertifikasını alan SkyDrive, araçlarını 2025'te uçan taksi hizmetine sokmayı umuyor...
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