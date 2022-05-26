Samanyolu Haber /Dünya / Japonya ve ABD'den ortak gözdağı /26 Mayıs 2022 20:55

Japonya ve ABD'den ortak gözdağı

Kuzey Kore yönetimi tarafından yapıldığı açıklanan füze denemelerinin ardından ABD ve Japonya ordularına bağlı unsurların ortak bir tatbikat düzenlediği aktarıldı.

SHABER3.COM

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sürerken, Uzakdoğu'da da sular ısınıyor.

Kuzey Kore yönetiminin füze deneleri yaptığının açıklanması sonrasında ABD ve Japonya'dan ortak bir adım geldiği belirtildi.

İki ülkenin ordularına bağlı unsurların Japon Denizi üzerinde ortak bir tatbikat düzenlediği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Kore Yarımdası'ndaki füze denemelerinin ardından bölgede gerilimi tırmandıracak bir hava tatbikatı gerçekleştirildi.

ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin ardından Japon Denizi üzerinde ortak bir hava tatbikatı gerçekleştirdi.

ABD Ordusu'ndan yapılan açıklamada, ortak tatbikatın "bölgesel tehditleri caydırmak ve karşı koymak için birleşik yetenekleri sergilemeyi" amaçladığını söyledi.
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