Samanyolu Haber /Spor / Japonya’yı yenen Hırvatistan çeyrek finalde /05 Aralık 2022 22:35

Japonya’yı yenen Hırvatistan çeyrek finalde

Önce Almanya'yı, ardından İspanya'yı mağlup edip grup lideri olarak 16'ya kalmayı başaran Japonya, Hırvatistan'la berabere kaldığı maçta penaltılarda kaybetti. Çeyrek final biletini Hırvatistan aldı.

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2022 Dünya Kupası’nda beklenmedik sonuçlar gelmeye devam ediyor. Hırvatistan normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta Japonya'yı penaltılarda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Herkesin favori gördüğü Japonya, Maeda'nın golüyle 43. dakikada öne geçti. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Hırvatistan, Perisic'in kafa golüyle 55. dakikada beraberliği sağladı. 
Normal sürenin 1-1 tamamlanmasının ardından uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Japonya'da Minamino, Mitoma ve Yoshida'nın penaltı vuruşlarında kaleci Livakovic, gole izin vermedi. Sadece Asano penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu. Hırvatistan'da ise Livaja penaltıyı gol çeviremedi. Vlasic, Brozovic ve Pasalic'in golleriyle Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayan Hırvatistan, 2022 Dünya Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran takım oldu.

Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore maçının galibiyle karşılaşacak. 

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