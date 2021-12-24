Japonya yönetiminden dikkat çeken karar

Japonya'da kabine, üst üste onuncu yılda da rekor seviyeye çıkarak 940 milyar dolarlık yıllık bütçeyi onayladı ve koronavirüs ile mücadeleye ve başbakanın büyüme ve servet dağılımı hedefine öncelik verdi.



Nisan 2022'de başlayacak olan mali yıl için ayrılan 107.6 trilyon yen (941.55 milyar dolar) değerindeki bütçe, Japonya'nın en büyük başlangıç harcama planı olup, uzun vadeli tam toparlanmadan önce salgın hastalıktan etkilenen ekonomiyi hızlandırma önceliğinin altını çiziyor.



Öte yandan, Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Covid-19 salgınıyla mücadele için ağır harcamaların hükümeti öncelikli denge hedefini değiştirmeye zorlayıp zorlamadığı sorulduğunda, "Şimdilik öyle düşünmüyorum" dedi.



Suzuki, Japonya'nın güvenilirliğinin temel taşı olarak kamu maliyesini iyileştirme çabalarını sürdürmenin önemli olduğunu söyleyerek hedeflerine bağlı kalacakları taahhüdünü yineledi.



Parlamentonun Başbakan Fumio Kishida'nın ilk bütçesini mevcut mali yılın sonu olan Mart ayının sonuna kadar onaylaması gerekiyor. Parlamento birkaç gün önce koronavirüs sonrası ekonomik toparlanmaya yardımcı olmak için 36 trilyon yen değerinde rekor ek mali teşvik harcamasını onaylamıştı.



