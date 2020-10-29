Japonya yüzde 5,5 küçülecek

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2020 yılına dair daralma beklentisini yüzde 4,7'den yüzde 5,5'e, enflasyon tahminini yüzde eksi 0,5'ten yüzde eksi 0,6'ya çekti.





BoJ politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit tuttu. Banka sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edecek.





2021 YILI MART SONUNA KADAR DEVAM EDECEK





Banka, 2 trilyon yenlik şirket tahvili ve 3 trilyon yenlik şirket bonosu alımlarına da devam edeceğini, ayrıca 2021 yılı mart sonuna kadar her biri için 7,5 trilyon yenlik ilave alım yapacağını kaydetti.





BoJ'un kararlarını açıkladığı metinde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:





KORONA SALGINI SEBEBİYLE KRİZDEN ÇIKMAK ZAMAN ALACAK





BoJ'un ekonomik aktivite ve fiyat görünümüne ilişkin değerlendirme ve beklentilerinin yer aldığı metin de bankanın sitesinde yayımlandı.





Metinde, Japonya ekonomisinin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) etkisinin giderek azalması ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasıyla yükselen bir eğilim izlemesinin muhtemel olduğu belirtilerek, ancak salgına dair tedbirlerin devam etmesi sebebiyle toparlanma hızının ılımlı kalmasının beklendiği ifade edildi.





Metinde, ekonomik aktivite ve fiyatlara ilişkin görünümün son derece belirsiz ve risklerin aşağı yönlü olduğuna vurgu yapılarak, tahminlerin Covid-19 salgınının yurt içi ve yurt dışı ekonomiler üzerindeki etkisinin büyüklüğüne göre değişebileceğine işaret edildi.





