Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da 6 aylık OHAL "ilan edilebilir" /06 Nisan 2020 09:47

Japonya'da 6 aylık OHAL "ilan edilebilir"

Japon basını, Başbakan Şinzo Abe'nin bugün uzmanlarla yapacağı görüşmeler sonrası koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik olarak bazı bölgelerde 6 aylık Olağanüstü Hal ilan edebileceğini duyurdu.

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TBS kanalı OHAL'in Tokyo ve komşusu 3 vilayeti kapsayacağını belirtti. Osaka da bu vilayetler arasında.

Japonya'da bir ilk olması beklenen OHAL ilanının Salı günü yapılması ve Çarşamba günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Başbakan Abe, ekonomik etkileri nedeniyle OHAL fikrine sıcak bakmıyordu ancak büyük şehirlerde son günlerde yükselen vaka sayısının Abe'yi bu kararı almak zorunda bırakacağı ifade ediliyor.

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Japonya'da vaka sayısı 3 bin 654, can kaybıysa 85.
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