Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem! /13 Şubat 2021 19:16

Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem!

Bugün Japonya'nın Fukuşima eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23:08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapılmadı. 

Fukuşima kıyılarında 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı. Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

Fukuşima'da 2011 yılında yaşanan deprem ve tsunamide nükleer sızıntı yaşanmıştı. 

Çernobil'den 25 yıl sonra dünyanın en büyük ikinci nükleer felaketine neden olan kazanın akabinde bölgede ikamet eden 160 bin kişi tahliye edilmişti. 

Deprem ve tsunami, 19 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu. 
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