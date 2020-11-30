Japonya'da bir ayda intihar edenlerin sayısı toplam Kovid ölümlerini geçti

İnsanlık koronavirüs sınavından geçerken, pandeminin başından beri toplam can kaybının 2087 olduğu Japonya'da sadece ekim ayında 2153 kişinin intihar etmesinin şoku yaşanıyor. Kendi hayatına son veren kadınların oranının geçen yıla kıyasla yüzde 83 artması da pandeminin getirdiği işsizlik, ilave sorumluluk ve kaygıyla açıklanıyor.





Pandemiyi diğer ülkelere kıyasla daha hafif atlatan Japonya, diğer yandan Kovid-19'un bütün bir yıl neden olduğu toplam can kaybından daha fazla sayıda kişinin bir ay içinde intihar ettiği noktaya geldi.





İntihar eden sayısının artışa geçtiği arka arkaya dördüncü ay olan ekimde 2153 intihar kayıtlara geçerken, kendi elleriyle hayatlarına son verenlerin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor.



