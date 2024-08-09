Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da bir deprem daha: Başbakan Kişida, Orta Asya gezisini iptal etti /09 Ağustos 2024 15:46

Japonya'da bir deprem daha: Başbakan Kişida, Orta Asya gezisini iptal etti

Japonya'da 8 Ağustos'ta yaşanan 7,1'lik depremin ardından başkent Tokyo da 5,3'lük depremle sarsıldı. Başbakan Kişida, depremler üzerine Orta Asya'ya yapmayı planladığı ziyaretleri iptal etti.

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Japonya'da meydana gelen 7,1'lik depremin ardından bugün yerel saatle akşam saatlerinde başkent Tokyo'da 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Japonya hükümetinin Kanagawa, Saitama, Yamanashi ve Shizuoka için büyük bir deprem olabileceği yönünde ilk defa bir tavsiye yayınlamasından bir gün sonra yaşandı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, bugün uyarının ardından Tokyo'da yaşanan depremde binalar sarsıldı, Tokyo Metrosu en az bir hattındaki hizmetleri geçici olarak durdurdu. Depremin ardından metro seferleri kısa süre sonra devam etti. Depremin merkez üssünün Kanagawa olduğu açıklanırken, Shizuoka bölgesinde bulunan Hamaoka nükleer santralinin sarsıntılardan herhangi bir hasar almadığı bilgisi verildi.

KİŞİDA, ZİYARETLERİNİ İPTAL ETTİ

Başbakan Kişida Fumio da dün yaşanan 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan deprem uyarısı üzerine planladığı Orta Asya seyahatini iptal ettiğini açıkladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Başbakan Kişida düzenlediği basın toplantısında, ülkede meydana gelen deprem ve akabindeki uyarıya ilişkin konuştu. Kişida, olası bir depreme ilişkin, 'hükümetin müdahalesine odaklanmak' için Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a düzenlemeyi planladığı seyahatlerini iptal ettiğini açıkladı.

Başbakan Kişida, "Ülkenin kriz yönetiminden sorumlu en üst düzey yetkili olarak en az bir hafta Japonya'da kalmalıyım" ifadesini kullandı.
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