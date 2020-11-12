Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'da Covid-19 salgınında üçüncü dalga riski /12 Kasım 2020 09:11

Japonya'da Covid-19 salgınında üçüncü dalga riski

Japonya'da Covid-19 salgınında ekimden beri üçüncü dalganın ülkeyi etkisi altına aldığı bildirildi. Japonya’da Covid-19 vaka sayısı 112 bin 880’e, ölü sayısı 1876’ya yükseldi.

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Japonya Tıp Federasyonundan (JMA), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ekimden beri üçüncü dalganın ülkeyi etkisi altına aldığı bildirildi.

JMA Başkanı Nakagawa Toşio, düzenlediği basın toplantısında, "Ülke geneli yeni vaka artış hızı geçen aydan bu yana, Hokkaido dahil, yeniden yükseliş gösteriyor ki bunun üçüncü dalga olduğunu düşünebiliriz" dedi.


Sağlık altyapısının önemine dikkati çeken Nakagawa, "Artış bu şekilde sürerse sağlık sistemi zorlanacak. Covid-19 en yakın zamanda kontrol altına alınmalı." diye konuştu.

Japonya’da Covid-19 vaka sayısı 112 bin 880’e, ölü sayısı 1876’ya yükseldi. Vaka sayısı Tokyo’da 33 bin 377’ye, Osaka’da 14 bin 376’ya, Kanagawa’da 9 bin 603’e çıktı.
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